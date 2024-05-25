Священник объяснил, почему категорически нельзя гадать на картах Таро

Иеромонах Макарий: гадание на Таро является отказом от Христа в пользу магии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карты Таро воспринимаются православной церковью как грех, сказал иеромонах Макарий
Карты Таро воспринимаются православной церковью как грех, сказал иеромонах Макарий Фото:

Гадание на картах Таро является грехом и отказом от учений Иисуса Христа в пользу магии. Об этом заявил клирик Иваново-Вознесенской епархии, церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).

«Никакого отношения ни церковь, ни христианская вера, ни христианское священное писание, ни духовное наследие церкви к указанному предмету [Таро] не имеет. Разумеется, грешно. Потому что это прямой отказ от Христа в пользу магии», — сказал иеромонах Макарий в беседе с «Газетой.Ru».

Тем не менее священнослужитель подчеркнул, что Россия — свободная страна. «Мы живем в свободной стране — живи в лесу, молись колесу. Наше дело предупредить, а дальше дело ваше», — пояснил клирик.

Ежегодно 25 мая отмечается день Таро. Все, кто увлекаются гаданием на этих картах, называют дату своим профессиональным праздником. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гадание на картах Таро является грехом и отказом от учений Иисуса Христа в пользу магии. Об этом заявил клирик Иваново-Вознесенской епархии, церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш). «Никакого отношения ни церковь, ни христианская вера, ни христианское священное писание, ни духовное наследие церкви к указанному предмету [Таро] не имеет. Разумеется, грешно. Потому что это прямой отказ от Христа в пользу магии», — сказал иеромонах Макарий в беседе с «Газетой.Ru». Тем не менее священнослужитель подчеркнул, что Россия — свободная страна. «Мы живем в свободной стране — живи в лесу, молись колесу. Наше дело предупредить, а дальше дело ваше», — пояснил клирик. Ежегодно 25 мая отмечается день Таро. Все, кто увлекаются гаданием на этих картах, называют дату своим профессиональным праздником. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...