Священник объяснил, почему категорически нельзя гадать на картах Таро

Гадание на картах Таро является грехом и отказом от учений Иисуса Христа в пользу магии. Об этом заявил клирик Иваново-Вознесенской епархии, церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
«Никакого отношения ни церковь, ни христианская вера, ни христианское священное писание, ни духовное наследие церкви к указанному предмету [Таро] не имеет. Разумеется, грешно. Потому что это прямой отказ от Христа в пользу магии», — сказал иеромонах Макарий в беседе с «Газетой.Ru».
Тем не менее священнослужитель подчеркнул, что Россия — свободная страна. «Мы живем в свободной стране — живи в лесу, молись колесу. Наше дело предупредить, а дальше дело ваше», — пояснил клирик.
Ежегодно 25 мая отмечается день Таро. Все, кто увлекаются гаданием на этих картах, называют дату своим профессиональным праздником.
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