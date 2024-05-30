Бывший министр спорта России Олег Матыцин получил новую должность. Согласно сообщению пресс-службы кабмина, Матыцин утвержден в должности внештатного советника председателя правительства Михаила Мишустина.
«Олег Матыцин утвержден в должности внештатного советника председателя правительства», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что в этой новой роли Матыцин будет продолжать курировать вопросы спорта, за которые он отвечал на посту министра в предыдущем составе правительства. В его ведении, в частности, останется взаимодействие со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС по спортивной тематике.
Ранее занимавший пост министра спорта России Олег Матыцин не вошел в состав нового кабинета министров. Президент России Владимир Путин провел встречу с Олегом Матыциным в Кремле, на которой поблагодарил его за работу на посту министра в непростое для российского спорта время.
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