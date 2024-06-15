В Шадринске Курганской области свердловский подрядчик «Бридж» раньше срока закончил ремонт моста. На работы ушло 9 месяцев вместо запланированных полутора лет. Об этом сообщил глава города Антон Мокан.
«Открыли движение на новом мосту в Хлызово. Фактически построили его за 9 месяцев. Контракт же был рассчитан на полтора года. Подрядчик еще завершает объект, но шадринцы уже возвращаются к привычному движению», — написал Мокан на своей странице в соцсети.
Мэр Шадринска отметил, что перевозчики уже начали перестраивать маршруты с учетом открытия моста. Также он поблагодарил подрядчика за быстрое выполнение контракта.
Ранее губернатор Вадим Шумков давал задание раньше срока сдать мост в Хлызово. В администрации Шадринска сообщали, что мост будет шире, чем прежде.
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