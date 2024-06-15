Свердловская фирма «Бридж» раньше срока отремонтировала мост в Шадринске. Видео

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В Шадринске досрочно открыли мост в Хлызово
В Шадринске досрочно открыли мост в Хлызово Фото:

В Шадринске Курганской области свердловский подрядчик «Бридж» раньше срока закончил ремонт моста. На работы ушло 9 месяцев вместо запланированных полутора лет. Об этом сообщил глава города Антон Мокан. 

«Открыли движение на новом мосту в Хлызово. Фактически построили его за 9 месяцев. Контракт же был рассчитан на полтора года. Подрядчик еще завершает объект, но шадринцы уже возвращаются к привычному движению», — написал Мокан на своей странице в соцсети.

Мэр Шадринска отметил, что перевозчики уже начали перестраивать маршруты с учетом открытия моста. Также он поблагодарил подрядчика за быстрое выполнение контракта. 

Ранее губернатор Вадим Шумков давал задание раньше срока сдать мост в Хлызово. В администрации Шадринска сообщали, что мост будет шире, чем прежде. 

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В Шадринске Курганской области свердловский подрядчик «Бридж» раньше срока закончил ремонт моста. На работы ушло 9 месяцев вместо запланированных полутора лет. Об этом сообщил глава города Антон Мокан.  «Открыли движение на новом мосту в Хлызово. Фактически построили его за 9 месяцев. Контракт же был рассчитан на полтора года. Подрядчик еще завершает объект, но шадринцы уже возвращаются к привычному движению», — написал Мокан на своей странице в соцсети. Мэр Шадринска отметил, что перевозчики уже начали перестраивать маршруты с учетом открытия моста. Также он поблагодарил подрядчика за быстрое выполнение контракта.  Ранее губернатор Вадим Шумков давал задание раньше срока сдать мост в Хлызово. В администрации Шадринска сообщали, что мост будет шире, чем прежде. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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