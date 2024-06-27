Количество пострадавших в аварии с автобусом в Кузбассе увеличилось

Беглов: в ходе ДТП в Кузбассе пострадали 17 человек
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При столкновении грузовика с автобусом в Кузбассе пострадали 17 человек, заявил Дмитрий Беглов Фото:

Число пострадавших в ДТП в Кузбассе увеличилось до 17 человек. Там столкнулись грузовик и междугородний автобус. В ходе ЧП пострадали дети. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.

«Число пострадавших в ДТП выросло до 17, среди них трое детей», — рассказал Дмитрий Беглов. Сообщение министра передает ТАСС.

ДТП произошло примерно в 9:30 (по мск). Изначально сообщалось о девяти пострадавших, среди которых — два ребенка.

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Число пострадавших в ДТП в Кузбассе увеличилось до 17 человек. Там столкнулись грузовик и междугородний автобус. В ходе ЧП пострадали дети. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов. «Число пострадавших в ДТП выросло до 17, среди них трое детей», — рассказал Дмитрий Беглов. Сообщение министра передает ТАСС. ДТП произошло примерно в 9:30 (по мск). Изначально сообщалось о девяти пострадавших, среди которых — два ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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