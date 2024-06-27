Количество пострадавших в аварии с автобусом в Кузбассе увеличилось

При столкновении грузовика с автобусом в Кузбассе пострадали 17 человек, заявил Дмитрий Беглов
Число пострадавших в ДТП в Кузбассе увеличилось до 17 человек. Там столкнулись грузовик и междугородний автобус. В ходе ЧП пострадали дети. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.
«Число пострадавших в ДТП выросло до 17, среди них трое детей», — рассказал Дмитрий Беглов. Сообщение министра передает ТАСС.
ДТП произошло примерно в 9:30 (по мск). Изначально сообщалось о девяти пострадавших, среди которых — два ребенка.
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