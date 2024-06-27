Происшествия Количество пострадавших в аварии с автобусом в Кузбассе увеличилось Беглов: в ходе ДТП в Кузбассе пострадали 17 человек 27 июня 2024 в 11:17 Размер текста - 17 + При столкновении грузовика с автобусом в Кузбассе пострадали 17 человек, заявил Дмитрий Беглов Фото: Илья Московец © URA.RU Число пострадавших в ДТП в Кузбассе увеличилось до 17 человек. Там столкнулись грузовик и междугородний автобус. В ходе ЧП пострадали дети. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов. «Число пострадавших в ДТП выросло до 17, среди них трое детей», — рассказал Дмитрий Беглов. Сообщение министра передает ТАСС. ДТП произошло примерно в 9:30 (по мск). Изначально сообщалось о девяти пострадавших, среди которых — два ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Число пострадавших в ДТП в Кузбассе увеличилось до 17 человек. Там столкнулись грузовик и междугородний автобус. В ходе ЧП пострадали дети. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов. «Число пострадавших в ДТП выросло до 17, среди них трое детей», — рассказал Дмитрий Беглов. Сообщение министра передает ТАСС. ДТП произошло примерно в 9:30 (по мск). Изначально сообщалось о девяти пострадавших, среди которых — два ребенка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям