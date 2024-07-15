Путин запустил металлургические объекты в честь праздника

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин принял участие в запуске новых металлургических объектов Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим днем металлурга. По видеосвязи он принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности в ДНР, Нижегородской и Челябинской областях.

«Металлургическая отрасль имеет стратегическое значение для страны, в том числе для оснащения армии», — сказал Путин на церемонии запуска, ее ход опубликовали на сайте Кремля. Глава РФ дал команду на запуск пятой доменной печи Енакиевского металлургического завода, расположенного в ДНР. Печь, которая не функционировала с 2020 года, теперь способна производить свыше одного миллиона тонн стали ежегодно.

В рамках церемонии планируется запуск новых печей для вакуумно-дугового и электрошлакового переплава на территории предприятия «Русполимет» в Нижегородской области, что позволит предприятию увеличить производственные возможности почти вдвое и нарастить выпуск жаропрочных сталей и сплавов, а также изделий из них. Дополнительно было объявлено о старте работы нового комплекса по производству сухого коксующегося угля на Магнитогорском металлургическом комбинате, расположенном в Челябинской области.

Путин подчеркнул, что производство в металлургии в ЛНР и ДНР увеличилось на 30% за последние два года. Он поблагодарил всех, кто трудится в горно-металлургической отрасли страны.

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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим днем металлурга. По видеосвязи он принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности в ДНР, Нижегородской и Челябинской областях. «Металлургическая отрасль имеет стратегическое значение для страны, в том числе для оснащения армии», — сказал Путин на церемонии запуска, ее ход опубликовали на сайте Кремля. Глава РФ дал команду на запуск пятой доменной печи Енакиевского металлургического завода, расположенного в ДНР. Печь, которая не функционировала с 2020 года, теперь способна производить свыше одного миллиона тонн стали ежегодно. В рамках церемонии планируется запуск новых печей для вакуумно-дугового и электрошлакового переплава на территории предприятия «Русполимет» в Нижегородской области, что позволит предприятию увеличить производственные возможности почти вдвое и нарастить выпуск жаропрочных сталей и сплавов, а также изделий из них. Дополнительно было объявлено о старте работы нового комплекса по производству сухого коксующегося угля на Магнитогорском металлургическом комбинате, расположенном в Челябинской области. Путин подчеркнул, что производство в металлургии в ЛНР и ДНР увеличилось на 30% за последние два года. Он поблагодарил всех, кто трудится в горно-металлургической отрасли страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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