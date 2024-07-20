ВСУ атаковали Россию 27 беспилотниками: карта СВО на Украине 20 июля

В ночь на 20 июля дежурные средства ПВО Российской Федерации успешно уничтожили и перехватили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. В Ростовской области перехвачено 26 БПЛА, один — над территорией Смоленской области. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
БПЛА ВСУ над Ростовской и Смоленской областями
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 20 июля предприняли попытку атаковать территории Российской Федерации. Российские средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области и один БПЛА в
Ситуация на берегу Днепра в районе Херсона
По информации, полученной от пророссийского подполья, к правому берегу Днепра в районе Херсона регулярно прибивает тела погибших украинских солдат. Ежедневно там обнаруживаются 2-3 погибших военнослужащих в форме и с боекомплектом.
Уход украинских войск из Херсона неминуем
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о неизбежном уходе украинских войск из правобережной части региона и о восстановлении законной власти России в Херсоне. В беседе с РИА Новости он также подчеркнул, что по конституции Херсонская область является частью Российской Федерации, и это положение не подлежит обсуждению. Сальдо также упомянул о будущем возвращении контроля над Снигиревским и Александровским районами, которые ранее входили в состав Николаевской области.
Уничтожение минометного расчета ВСУ
Ликвидирован минометный расчет Вооруженных сил Украины на южно-донецком направлении. В нанесении ударов участвовали артиллеристы группировки войск «Восток». Атаке велась с помощью гаубицы «Мста-Б», сообщили в Минобороны РФ.
Отражена атака нацбатальона «Кракен»
Подразделения ВС РФ Северной группировки войск отразили пять атак ВСУ, в том числе бойцов Главного управления разведки Украины «Кракен» (признан в РФ террористической и запрещенной организацией). Противник потерял около 255 военнослужащих, 6 пикапов, САУ «Акация», а также станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н».
Уничтожен бронеавтомобиль США
Военные из состава Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль ВСУ американского производства. По словам Минобороны РФ, в ликвидации вражеской техники участвовал расчет БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ.
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