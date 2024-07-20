ВСУ атаковали Россию 27 беспилотниками: карта СВО на Украине 20 июля

Российские средства ПВО уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области

20 июля 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

За ночь на 20 июля дежурные средства ПВО уничтожили 27 БПЛА ВСУ на территории России, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь на 20 июля дежурные средства ПВО Российской Федерации успешно уничтожили и перехватили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. В Ростовской области перехвачено 26 БПЛА, один — над территорией Смоленской области. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU БПЛА ВСУ над Ростовской и Смоленской областями Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 20 июля предприняли попытку атаковать территории Российской Федерации. Российские средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области и один БПЛА в Смоленской области . Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ситуация на берегу Днепра в районе Херсона По информации, полученной от пророссийского подполья, к правому берегу Днепра в районе Херсона регулярно прибивает тела погибших украинских солдат. Ежедневно там обнаруживаются 2-3 погибших военнослужащих в форме и с боекомплектом. Уход украинских войск из Херсона неминуем Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о неизбежном уходе украинских войск из правобережной части региона и о восстановлении законной власти России в Херсоне. В беседе с РИА Новости он также подчеркнул, что по конституции Херсонская область является частью Российской Федерации, и это положение не подлежит обсуждению. Сальдо также упомянул о будущем возвращении контроля над Снигиревским и Александровским районами, которые ранее входили в состав Николаевской области. Уничтожение минометного расчета ВСУ Ликвидирован минометный расчет Вооруженных сил Украины на южно-донецком направлении. В нанесении ударов участвовали артиллеристы группировки войск «Восток». Атаке велась с помощью гаубицы «Мста-Б», сообщили в Минобороны РФ. Отражена атака нацбатальона «Кракен» Подразделения ВС РФ Северной группировки войск отразили пять атак ВСУ, в том числе бойцов Главного управления разведки Украины «Кракен» (признан в РФ террористической и запрещенной организацией). Противник потерял около 255 военнослужащих, 6 пикапов, САУ «Акация», а также станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н». Уничтожен бронеавтомобиль США Военные из состава Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль ВСУ американского производства. По словам Минобороны РФ, в ликвидации вражеской техники участвовал расчет БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 20 июля дежурные средства ПВО Российской Федерации успешно уничтожили и перехватили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. В Ростовской области перехвачено 26 БПЛА, один — над территорией Смоленской области. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 20 июля предприняли попытку атаковать территории Российской Федерации. Российские средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области и один БПЛА в Смоленской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации, полученной от пророссийского подполья, к правому берегу Днепра в районе Херсона регулярно прибивает тела погибших украинских солдат. Ежедневно там обнаруживаются 2-3 погибших военнослужащих в форме и с боекомплектом. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о неизбежном уходе украинских войск из правобережной части региона и о восстановлении законной власти России в Херсоне. В беседе с РИА Новости он также подчеркнул, что по конституции Херсонская область является частью Российской Федерации, и это положение не подлежит обсуждению. Сальдо также упомянул о будущем возвращении контроля над Снигиревским и Александровским районами, которые ранее входили в состав Николаевской области. Ликвидирован минометный расчет Вооруженных сил Украины на южно-донецком направлении. В нанесении ударов участвовали артиллеристы группировки войск «Восток». Атаке велась с помощью гаубицы «Мста-Б», сообщили в Минобороны РФ. Подразделения ВС РФ Северной группировки войск отразили пять атак ВСУ, в том числе бойцов Главного управления разведки Украины «Кракен» (признан в РФ террористической и запрещенной организацией). Противник потерял около 255 военнослужащих, 6 пикапов, САУ «Акация», а также станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н». Военные из состава Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль ВСУ американского производства. По словам Минобороны РФ, в ликвидации вражеской техники участвовал расчет БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ.