ВСУ атаковали Россию 27 беспилотниками: карта СВО на Украине 20 июля

Российские средства ПВО уничтожили 26 беспилотников в Ростовской области
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Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, пушка, пво, панцирь,  stock
За ночь на 20 июля дежурные средства ПВО уничтожили 27 БПЛА ВСУ на территории России, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 20 июля дежурные средства ПВО Российской Федерации успешно уничтожили и перехватили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. В Ростовской области перехвачено 26 БПЛА, один — над территорией Смоленской области. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

БПЛА ВСУ над Ростовской и Смоленской областями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 20 июля предприняли попытку атаковать территории Российской Федерации. Российские средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области и один БПЛА в Смоленской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ситуация на берегу Днепра в районе Херсона

По информации, полученной от пророссийского подполья, к правому берегу Днепра в районе Херсона регулярно прибивает тела погибших украинских солдат. Ежедневно там обнаруживаются 2-3 погибших военнослужащих в форме и с боекомплектом.

Уход украинских войск из Херсона неминуем

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о неизбежном уходе украинских войск из правобережной части региона и о восстановлении законной власти России в Херсоне. В беседе с РИА Новости он также подчеркнул, что по конституции Херсонская область является частью Российской Федерации, и это положение не подлежит обсуждению. Сальдо также упомянул о будущем возвращении контроля над Снигиревским и Александровским районами, которые ранее входили в состав Николаевской области.

Уничтожение минометного расчета ВСУ

Ликвидирован минометный расчет Вооруженных сил Украины на южно-донецком направлении. В нанесении ударов участвовали артиллеристы группировки войск «Восток». Атаке велась с помощью гаубицы «Мста-Б», сообщили в Минобороны РФ.

Отражена атака нацбатальона «Кракен»

Подразделения ВС РФ Северной группировки войск отразили пять атак ВСУ, в том числе бойцов Главного управления разведки Украины «Кракен» (признан в РФ террористической и запрещенной организацией). Противник потерял около 255 военнослужащих, 6 пикапов, САУ «Акация», а также станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н».

Уничтожен бронеавтомобиль США

Военные из состава Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль ВСУ американского производства. По словам Минобороны РФ, в ликвидации вражеской техники участвовал расчет БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ.

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В ночь на 20 июля дежурные средства ПВО Российской Федерации успешно уничтожили и перехватили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. В Ростовской области перехвачено 26 БПЛА, один — над территорией Смоленской области. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 20 июля предприняли попытку атаковать территории Российской Федерации. Российские средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области и один БПЛА в Смоленской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации, полученной от пророссийского подполья, к правому берегу Днепра в районе Херсона регулярно прибивает тела погибших украинских солдат. Ежедневно там обнаруживаются 2-3 погибших военнослужащих в форме и с боекомплектом. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о неизбежном уходе украинских войск из правобережной части региона и о восстановлении законной власти России в Херсоне. В беседе с РИА Новости он также подчеркнул, что по конституции Херсонская область является частью Российской Федерации, и это положение не подлежит обсуждению. Сальдо также упомянул о будущем возвращении контроля над Снигиревским и Александровским районами, которые ранее входили в состав Николаевской области. Ликвидирован минометный расчет Вооруженных сил Украины на южно-донецком направлении. В нанесении ударов участвовали артиллеристы группировки войск «Восток». Атаке велась с помощью гаубицы «Мста-Б», сообщили в Минобороны РФ. Подразделения ВС РФ Северной группировки войск отразили пять атак ВСУ, в том числе бойцов Главного управления разведки Украины «Кракен» (признан в РФ террористической и запрещенной организацией). Противник потерял около 255 военнослужащих, 6 пикапов, САУ «Акация», а также станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н». Военные из состава Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль ВСУ американского производства. По словам Минобороны РФ, в ликвидации вражеской техники участвовал расчет БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ.
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