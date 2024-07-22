Путин не встречался с Харрис, за Байдена должны переживать американцы: что говорил Песков 22 июля

Песков: помощь Запада Украине не повлияет на исход СВО
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что помощь Запада Украине только затягивает урегулирование конфликта Фото:

Помощь стран Запада Украине не повлияет на исход специальной военной операции и лишь затянет урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также напомнил об антироссийской риторике Камаллы Харрис, которую прочат в кандидаты в президенты США после выхода Джо Байдена из избирательной кампании. Все главные заявления официального представителя Кремля на конференц-колле 22 июля — в материале URA.RU.

Помощь Запада Украине

Пресс-секретарь президента России заявил, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена будет продолжать помогать Украине. При этом он отметил, что помощь Запада Украине только затягивает урегулирование конфликта и не может повлиять на исход СВО.

Путин и контакты с Харрис

Отвечая на вопрос журналистов о том, встречался ли президент России Владимир Путин с вице-президентом США Камалой Харрис, Песков заявил, что на встрече с Джо Байденом в Женеве ее не было. Он добавил, что не может вспомнить ни одну встречу.

Вклад Харрис в российско-американские отношения

Какого-либо значимого вклада в российско-американские отношения со стороны Камалы Харрис замечено не было, сказал Песков. Но ее заявления показывали недружественный настрой к России.

Реакция на заявления Вучича о войне с Россией

В Кремле отреагировали на заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что НАТО активно готовится к войне. Песков ответил, что в Кремле видят опасность со стороны НАТО.

Уход Байдена из президентской гонки

В Кремле не удивлены, что Джо Байден ушел из борьбы за пост президента США. Это было ожидаемо, отметил Песков.

Запрет Франции на работу журналистов РФ на Играх

В Кремле заявили, что запрет Франции на работу журналистов России на Олимпиаде ущемляет свободу СМИ. Песков подчеркнул, что такие решения нарушают все обязательства Франции перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Глава МИД Украины в Китае

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетит на этой неделе Китай для переговоров с китайским главой внешнеполитического ведомства Ван И о завершении военного конфликта с Россией. В ответ на вопрос об ожиданиях от этого визита Песков сказал, что для России главное — конструктивные и добрые отношения с Китаем. «И мы намерены идти по пути развития», — заключил пресс-секретарь.

Возможный обмен американского журналиста Эвана Гершковича

Кремль не дает комментариев по поводу возможного обмена американского журналиста Эвана Гершковича, приговоренного в России к 16 годам заключения за шпионаж. «Мне нечего ответить на этот вопрос», — сказал Песков.

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Помощь стран Запада Украине не повлияет на исход специальной военной операции и лишь затянет урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также напомнил об антироссийской риторике Камаллы Харрис, которую прочат в кандидаты в президенты США после выхода Джо Байдена из избирательной кампании. Все главные заявления официального представителя Кремля на конференц-колле 22 июля — в материале URA.RU. Пресс-секретарь президента России заявил, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена будет продолжать помогать Украине. При этом он отметил, что помощь Запада Украине только затягивает урегулирование конфликта и не может повлиять на исход СВО. Отвечая на вопрос журналистов о том, встречался ли президент России Владимир Путин с вице-президентом США Камалой Харрис, Песков заявил, что на встрече с Джо Байденом в Женеве ее не было. Он добавил, что не может вспомнить ни одну встречу. Какого-либо значимого вклада в российско-американские отношения со стороны Камалы Харрис замечено не было, сказал Песков. Но ее заявления показывали недружественный настрой к России. В Кремле отреагировали на заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что НАТО активно готовится к войне. Песков ответил, что в Кремле видят опасность со стороны НАТО. В Кремле не удивлены, что Джо Байден ушел из борьбы за пост президента США. Это было ожидаемо, отметил Песков. В Кремле заявили, что запрет Франции на работу журналистов России на Олимпиаде ущемляет свободу СМИ. Песков подчеркнул, что такие решения нарушают все обязательства Франции перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетит на этой неделе Китай для переговоров с китайским главой внешнеполитического ведомства Ван И о завершении военного конфликта с Россией. В ответ на вопрос об ожиданиях от этого визита Песков сказал, что для России главное — конструктивные и добрые отношения с Китаем. «И мы намерены идти по пути развития», — заключил пресс-секретарь. Кремль не дает комментариев по поводу возможного обмена американского журналиста Эвана Гершковича, приговоренного в России к 16 годам заключения за шпионаж. «Мне нечего ответить на этот вопрос», — сказал Песков.
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