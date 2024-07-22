Путин не встречался с Харрис, за Байдена должны переживать американцы: что говорил Песков 22 июля

Помощь стран Запада Украине не повлияет на исход специальной военной операции и лишь затянет урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также напомнил об антироссийской риторике Камаллы Харрис, которую прочат в кандидаты в президенты США после выхода Джо Байдена из избирательной кампании. Все главные заявления официального представителя Кремля на конференц-колле 22 июля — в материале URA.RU.
Помощь Запада Украине
Пресс-секретарь президента России заявил, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена будет продолжать помогать Украине. При этом он отметил, что помощь Запада Украине только затягивает урегулирование конфликта и не может повлиять на исход СВО.
Путин и контакты с Харрис
Отвечая на вопрос журналистов о том, встречался ли президент России Владимир Путин с вице-президентом США Камалой Харрис, Песков заявил, что на встрече с Джо Байденом в Женеве ее не было. Он добавил, что не может вспомнить ни одну встречу.
Вклад Харрис в российско-американские отношения
Какого-либо значимого вклада в российско-американские отношения со стороны Камалы Харрис замечено не было, сказал Песков. Но ее заявления показывали недружественный настрой к России.
Реакция на заявления Вучича о войне с Россией
В Кремле отреагировали на заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что НАТО активно готовится к войне. Песков ответил, что в Кремле видят опасность со стороны НАТО.
Уход Байдена из президентской гонки
В Кремле не удивлены, что Джо Байден ушел из борьбы за пост президента США. Это было ожидаемо, отметил Песков.
Запрет Франции на работу журналистов РФ на Играх
В Кремле заявили, что запрет Франции на работу журналистов России на Олимпиаде ущемляет свободу СМИ. Песков подчеркнул, что такие решения нарушают все обязательства Франции перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Глава МИД Украины в Китае
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетит на этой неделе Китай для переговоров с китайским главой внешнеполитического ведомства Ван И о завершении военного конфликта с Россией. В ответ на вопрос об ожиданиях от этого визита Песков сказал, что для России главное — конструктивные и добрые отношения с Китаем. «И мы намерены идти по пути развития», — заключил пресс-секретарь.
Возможный обмен американского журналиста Эвана Гершковича
Кремль не дает комментариев по поводу возможного обмена американского журналиста Эвана Гершковича, приговоренного в России к 16 годам заключения за шпионаж. «Мне нечего ответить на этот вопрос», — сказал Песков.
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