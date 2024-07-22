Кремль: администрация Байдена до последнего будет поддерживать Украину

Кремль: администрация Байдена будет продолжать поддерживать Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле уверены, что администрация Джо Байден будут до конца поддерживать Украину
В Кремле уверены, что администрация Джо Байден будут до конца поддерживать Украину Фото:

В Кремле считают, что ничего хорошего от уходящей президентской администрации в США России ждать не приходится. Отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Штаты будут продолжать помощь Украине.

«Ничего хорошего ожидать не приходится. Судя по настроению, которое превалирует в политическом истеблишменте, США так или иначе будут продолжать помощь Украине — это очевидно, пытаясь побольше финансово нагрузить своих европейских подчиненных. Эта помощь будет продолжаться. Это, кстати, не способствует урегулированию конфликта вокруг Украины, а ведет к его затягиванию. Это не может повлиять на исход конфликта», — заявил Песков.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что не будет участвовать в президентской гонке. О своем намерении занять кресло главы государства заявила вице-президент Камала Харрис. Она сообщила, что собирается добиться своего выдвижения кандидатом в президента от Демократической партии.

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В Кремле считают, что ничего хорошего от уходящей президентской администрации в США России ждать не приходится. Отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Штаты будут продолжать помощь Украине. «Ничего хорошего ожидать не приходится. Судя по настроению, которое превалирует в политическом истеблишменте, США так или иначе будут продолжать помощь Украине — это очевидно, пытаясь побольше финансово нагрузить своих европейских подчиненных. Эта помощь будет продолжаться. Это, кстати, не способствует урегулированию конфликта вокруг Украины, а ведет к его затягиванию. Это не может повлиять на исход конфликта», — заявил Песков. Накануне президент США Джо Байден заявил, что не будет участвовать в президентской гонке. О своем намерении занять кресло главы государства заявила вице-президент Камала Харрис. Она сообщила, что собирается добиться своего выдвижения кандидатом в президента от Демократической партии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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