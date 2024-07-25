Ученые выяснили, чем опасен жир на животе

Neurology: накопление жира на животе повышает риск деменции
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Жир на животе и на руках повышает риск развития деменции и болезни Паркинсона, выяснили ученые Фото:

Ученые из Сычуаньского университета в Китае выяснили, что накопление жира в области живота и на руках может увеличить риск развития деменции и болезни Паркинсона. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Neurology.

«Результаты показали, что у людей с увеличенным количеством жира на руках вероятность развития этих заболеваний была на 18% выше, чем у лиц с более стройными верхними конечностями. Исследователи также обнаружили, что в целом вероятность развития деменции и болезни Паркинсона была на 13% выше у людей с абдоминальным типом отложения жира», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на журнал.

В ходе долгосрочного исследования, длившегося девять лет, ученые отслеживали состояние здоровья 412 691 человека. На первом этапе ученые измерили объем талий и бедер, силу хвата, плотность костей, соотношение жировой и мышечной массы. После этого исследователи наблюдали и в течение девяти лет фиксировали все случаи развития деменции и болезни Паркинсона в отслеживаемой группе.

Кроме того, по данным исследования, наличие большего процента мышечной массы в теле способствовало снижению риска когнитивных и моторных нарушений. Ученые связывают это с тем, что избыточный вес является одним из факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые, в свою очередь, могут способствовать нейродегенеративным процессам.

Ранее был назван лучший способ похудеть в области талии. Так, аэробные упражнения являются ключевым элементом в борьбе с жиром на животе.

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Ученые из Сычуаньского университета в Китае выяснили, что накопление жира в области живота и на руках может увеличить риск развития деменции и болезни Паркинсона. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Neurology. «Результаты показали, что у людей с увеличенным количеством жира на руках вероятность развития этих заболеваний была на 18% выше, чем у лиц с более стройными верхними конечностями. Исследователи также обнаружили, что в целом вероятность развития деменции и болезни Паркинсона была на 13% выше у людей с абдоминальным типом отложения жира», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на журнал. В ходе долгосрочного исследования, длившегося девять лет, ученые отслеживали состояние здоровья 412 691 человека. На первом этапе ученые измерили объем талий и бедер, силу хвата, плотность костей, соотношение жировой и мышечной массы. После этого исследователи наблюдали и в течение девяти лет фиксировали все случаи развития деменции и болезни Паркинсона в отслеживаемой группе. Кроме того, по данным исследования, наличие большего процента мышечной массы в теле способствовало снижению риска когнитивных и моторных нарушений. Ученые связывают это с тем, что избыточный вес является одним из факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые, в свою очередь, могут способствовать нейродегенеративным процессам. Ранее был назван лучший способ похудеть в области талии. Так, аэробные упражнения являются ключевым элементом в борьбе с жиром на животе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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