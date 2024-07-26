Украинскому журналисту Шарафмалу вынесли приговор за призыв к убийству россиян

26 июля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Украинский журналист Фахрудин Шарафмал заочно получил семь лет колонии общего режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мосгорсуд заочно приговорил украинского журналиста Фахрудина Шарафмала к семи годам колонии общего режима. Шарафмал признан виновным в публичных призывах к убийству россиян. «Мосгорсуд приговорил украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала к семи годам колонии общего режима. С учетом позиции прокуратуры он признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. „а“ ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), п. „в“ ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — сообщает telegram-канал прокуратуры Москвы. Журналист также не может заниматься деятельностью, которая связана администрированием сайтов, в течение пяти лет. На данный момент приговор в законную силу не вступил. С февраля по март 2022 года Шарафмал в прямых эфирах украинского телеканала обращался к зрителям с высказываниями, которые выражали и формировали враждебное отношение к россиянам. Кроме того, в публичном доступе есть речь журналиста с призывами и одобрением преступности и идеологии нацизма. В марте 2022 года украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал призвал к геноциду русских. Он выступил на телевидении со словами, что Украине нужна победа, а не мир, и русских следует убивать, начиная с детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мосгорсуд заочно приговорил украинского журналиста Фахрудина Шарафмала к семи годам колонии общего режима. Шарафмал признан виновным в публичных призывах к убийству россиян. «Мосгорсуд приговорил украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала к семи годам колонии общего режима. С учетом позиции прокуратуры он признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. „а“ ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), п. „в“ ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — сообщает telegram-канал прокуратуры Москвы. Журналист также не может заниматься деятельностью, которая связана администрированием сайтов, в течение пяти лет. На данный момент приговор в законную силу не вступил. С февраля по март 2022 года Шарафмал в прямых эфирах украинского телеканала обращался к зрителям с высказываниями, которые выражали и формировали враждебное отношение к россиянам. Кроме того, в публичном доступе есть речь журналиста с призывами и одобрением преступности и идеологии нацизма. В марте 2022 года украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал призвал к геноциду русских. Он выступил на телевидении со словами, что Украине нужна победа, а не мир, и русских следует убивать, начиная с детей.