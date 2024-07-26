Украинскому журналисту Шарафмалу вынесли приговор за призыв к убийству россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание по делу Александра Наумова. Екатеринбург, военный суд, екатеринбургский гарнизонный военный суд
Украинский журналист Фахрудин Шарафмал заочно получил семь лет колонии общего режима Фото:

Мосгорсуд заочно приговорил украинского журналиста Фахрудина Шарафмала к семи годам колонии общего режима. Шарафмал признан виновным в публичных призывах к убийству россиян.

«Мосгорсуд приговорил украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала к семи годам колонии общего режима. С учетом позиции прокуратуры он признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. „а“ ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), п. „в“ ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — сообщает telegram-канал прокуратуры Москвы.

Журналист также не может заниматься деятельностью, которая связана администрированием сайтов, в течение пяти лет. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

С февраля по март 2022 года Шарафмал в прямых эфирах украинского телеканала обращался к зрителям с высказываниями, которые выражали и формировали враждебное отношение к россиянам. Кроме того, в публичном доступе есть речь журналиста с призывами и одобрением преступности и идеологии нацизма.

В марте 2022 года украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал призвал к геноциду русских. Он выступил на телевидении со словами, что Украине нужна победа, а не мир, и русских следует убивать, начиная с детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мосгорсуд заочно приговорил украинского журналиста Фахрудина Шарафмала к семи годам колонии общего режима. Шарафмал признан виновным в публичных призывах к убийству россиян. «Мосгорсуд приговорил украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала к семи годам колонии общего режима. С учетом позиции прокуратуры он признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. „а“ ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), п. „в“ ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — сообщает telegram-канал прокуратуры Москвы. Журналист также не может заниматься деятельностью, которая связана администрированием сайтов, в течение пяти лет. На данный момент приговор в законную силу не вступил. С февраля по март 2022 года Шарафмал в прямых эфирах украинского телеканала обращался к зрителям с высказываниями, которые выражали и формировали враждебное отношение к россиянам. Кроме того, в публичном доступе есть речь журналиста с призывами и одобрением преступности и идеологии нацизма. В марте 2022 года украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал призвал к геноциду русских. Он выступил на телевидении со словами, что Украине нужна победа, а не мир, и русских следует убивать, начиная с детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...