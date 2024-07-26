В ФРГ предъявили обвинение подросткам, зарезавшим украинских баскетболистов

26 июля 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Прокуратура в ФРГ предъявила обвинение в убийствие подросткам, зарезавшим баскетболистов из Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ФРГ прокуратура предъявила обвинение четырем подросткам, зарезавшим украинских баскетболистов в городе Оберхаузен. Инцидент произошел шесть месяцев назад. «Прокуратура в ФРГ спустя шесть месяцев после нападения с ножом на двух украинцев в Оберхаузене предъявила обвинение в убийстве четырем несовершеннолетним», — пишет ТАСС. В убийстве двух человек обвиняются два сирийца 14 и 15 лет, немец турецкого происхождения 15 лет и немец греческого происхождения 14 лет. Кроме того, обвинительное заключение включает в себя ряд других преступлений, таких как грабежи и нападения, которые подозреваемые совершили начиная с мая 2023 года. Суду предстоит определить, будет ли принято обвинение к рассмотрению на основном слушании. В феврале этого года в Германии неизвестные зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Его партнер Артем Козаченко умер позже в больнице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ФРГ прокуратура предъявила обвинение четырем подросткам, зарезавшим украинских баскетболистов в городе Оберхаузен. Инцидент произошел шесть месяцев назад. «Прокуратура в ФРГ спустя шесть месяцев после нападения с ножом на двух украинцев в Оберхаузене предъявила обвинение в убийстве четырем несовершеннолетним», — пишет ТАСС. В убийстве двух человек обвиняются два сирийца 14 и 15 лет, немец турецкого происхождения 15 лет и немец греческого происхождения 14 лет. Кроме того, обвинительное заключение включает в себя ряд других преступлений, таких как грабежи и нападения, которые подозреваемые совершили начиная с мая 2023 года. Суду предстоит определить, будет ли принято обвинение к рассмотрению на основном слушании. В феврале этого года в Германии неизвестные зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Его партнер Артем Козаченко умер позже в больнице.