В ФРГ предъявили обвинение подросткам, зарезавшим украинских баскетболистов

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Всякое. Курган, прокурор, обвинение, суд
Прокуратура в ФРГ предъявила обвинение в убийствие подросткам, зарезавшим баскетболистов из Украины Фото:

В ФРГ прокуратура предъявила обвинение четырем подросткам, зарезавшим украинских баскетболистов в городе Оберхаузен. Инцидент произошел шесть месяцев назад.

«Прокуратура в ФРГ спустя шесть месяцев после нападения с ножом на двух украинцев в Оберхаузене предъявила обвинение в убийстве четырем несовершеннолетним», — пишет ТАСС. В убийстве двух человек обвиняются два сирийца 14 и 15 лет, немец турецкого происхождения 15 лет и немец греческого происхождения 14 лет.

Кроме того, обвинительное заключение включает в себя ряд других преступлений, таких как грабежи и нападения, которые подозреваемые совершили начиная с мая 2023 года. Суду предстоит определить, будет ли принято обвинение к рассмотрению на основном слушании.

В феврале этого года в Германии неизвестные зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Его партнер Артем Козаченко умер позже в больнице.

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В ФРГ прокуратура предъявила обвинение четырем подросткам, зарезавшим украинских баскетболистов в городе Оберхаузен. Инцидент произошел шесть месяцев назад. «Прокуратура в ФРГ спустя шесть месяцев после нападения с ножом на двух украинцев в Оберхаузене предъявила обвинение в убийстве четырем несовершеннолетним», — пишет ТАСС. В убийстве двух человек обвиняются два сирийца 14 и 15 лет, немец турецкого происхождения 15 лет и немец греческого происхождения 14 лет. Кроме того, обвинительное заключение включает в себя ряд других преступлений, таких как грабежи и нападения, которые подозреваемые совершили начиная с мая 2023 года. Суду предстоит определить, будет ли принято обвинение к рассмотрению на основном слушании. В феврале этого года в Германии неизвестные зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Его партнер Артем Козаченко умер позже в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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