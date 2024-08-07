Путин принял решение по правительству на фоне атаки ВСУ на Курск

Президент Владимир Путин предупредил членов правительства России о том, чтобы они, несмотря на сезон отпусков, оставались на связи. Как пояснил URA.RU советник президента по политическим вопросам в 1991-1993 годах Сергей Станкевич, это сделано на фоне вторжения ВСУ в Курскую область и возможных новых рисков.
«Знаю, что многие в правительстве ушли в отпуск. Но напоминаю, что в отличие от Федерального Собрания правительство, как и коллеги на местах, — это исполнительный орган власти. Мы ни на одну секунду не должны прерывать работу. Будем в постоянном контакте. Надеюсь, что руководство правительства отработало график отпусков. Взаимозаменяемость должна быть. Я с вами буду на постоянной связи», — предупредил Путин.
Как пояснил политолог Станкевич, поводом для такого обращения президента к министрам стали события в Курской области, где ВСУ вторглись на территорию нескольких населенных пунктов. «Высшее руководство страны располагает большей информацией. Конечно, у Путина есть основания для такого предупреждения: основания считать, что у государственных чиновников должна быть абсолютная готовность [оперативно вернуться к работе]. Нам эти основания могут быть не видны, но они существуют, раз президент говорит об этом», — полагает эксперт.
В целом, по словам Сергея Станкевича, министры не могут уезжать в отпуска в регионы, где нет связи: в тайгу на рыбалку, в горы, откуда невозможно быстро добраться до места. Президент имеет в виду в том числе логистику: чиновники высокого уровня могут понадобиться в любой момент, поэтому они должны находиться на связи и на таком расстоянии, в зоне транспортной доступности, чтобы в течение суток вернуться на рабочее место», — объяснил Станкевич.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.