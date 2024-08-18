18 августа 2024

В России резко изменилось число заболевших коклюшем

Роспотребнадзор: число заражений коклюшем в РФ упало в семь раз с марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Вспышка коклюша в 2023 году поспособствовала укреплению коллективного иммунитета Фото:

По данным Роспотребнадзора, с марта 2024 года в России зафиксировано существенное сокращение случаев заражения коклюшем. К июлю количество новых заражений уменьшилось в семь раз по сравнению с началом года.

«Число заболевших в июле в сравнении с началом года снизилось более чем в семь раз. Преимущественно выявляются единичные случаи заболевания, без дальнейшего распространения инфекции. Регистрируются в основном легкие и среднетяжелые формы заболевания», — заявили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».

Врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков полагает, что на изменение динамики распространения коклюша в России в текущем году повлияла вспышка заболевания в прошлом году. Он объяснил, что за прошедший год значительная часть населения перенесла коклюш, что способствовало укреплению коллективного иммунитета. Поздняков указал, что к уже существовавшему числу привитых людей добавились те, кто переболел, что в итоге привело к повышению уровня иммунитета к заболеванию в обществе.

Ранее врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева поделилась с URA.RU рекомендациями о прививках, на которые стоит обратить внимание взрослым для поддержания здоровья. По ее словам, среди важных вакцин для взрослых выделяется вакцинация от вируса папилломы человека и коклюша, особенно для женщин, планирующих беременность.

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По данным Роспотребнадзора, с марта 2024 года в России зафиксировано существенное сокращение случаев заражения коклюшем. К июлю количество новых заражений уменьшилось в семь раз по сравнению с началом года. «Число заболевших в июле в сравнении с началом года снизилось более чем в семь раз. Преимущественно выявляются единичные случаи заболевания, без дальнейшего распространения инфекции. Регистрируются в основном легкие и среднетяжелые формы заболевания», — заявили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия». Врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков полагает, что на изменение динамики распространения коклюша в России в текущем году повлияла вспышка заболевания в прошлом году. Он объяснил, что за прошедший год значительная часть населения перенесла коклюш, что способствовало укреплению коллективного иммунитета. Поздняков указал, что к уже существовавшему числу привитых людей добавились те, кто переболел, что в итоге привело к повышению уровня иммунитета к заболеванию в обществе. Ранее врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева поделилась с URA.RU рекомендациями о прививках, на которые стоит обратить внимание взрослым для поддержания здоровья. По ее словам, среди важных вакцин для взрослых выделяется вакцинация от вируса папилломы человека и коклюша, особенно для женщин, планирующих беременность.
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