Гладков: в Белгородской области беспилотник ВСУ прилетел в жилой дом

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Гладков сообщил, что два дома в регионе были повреждены из-за атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородской области в результате атаки украинской армии были выбиты окна в двух домах, также повреждения получил легковой автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с беспилотника выбиты окна в частном доме», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также оказались посечены кузов и стекла автомобиля. На данный момент, предварительно, раненых среди местных жителей нет.

Кроме того, в селе Веселая Лопань после детонации БПЛА выявлены повреждения остекления, кровли и фасада одного из частных домовладений. Оперативные службы находятся на местах происшествий.

Ранее ВСУ обстреляли город Шебекино в регионе. В результате этого пострадала женщина, у нее минно-взрывная травма, баротравма и другие ранения. Ее отправили в больницу, передает MK.RU.

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В Белгородской области в результате атаки украинской армии были выбиты окна в двух домах, также повреждения получил легковой автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с беспилотника выбиты окна в частном доме», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также оказались посечены кузов и стекла автомобиля. На данный момент, предварительно, раненых среди местных жителей нет. Кроме того, в селе Веселая Лопань после детонации БПЛА выявлены повреждения остекления, кровли и фасада одного из частных домовладений. Оперативные службы находятся на местах происшествий. Ранее ВСУ обстреляли город Шебекино в регионе. В результате этого пострадала женщина, у нее минно-взрывная травма, баротравма и другие ранения. Ее отправили в больницу, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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