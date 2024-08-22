Гладков: в Белгородской области беспилотник ВСУ прилетел в жилой дом

22 августа 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Гладков сообщил, что два дома в регионе были повреждены из-за атаки ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгородской области в результате атаки украинской армии были выбиты окна в двух домах, также повреждения получил легковой автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с беспилотника выбиты окна в частном доме», — написал Гладков в своем telegram-канале . Он добавил, что также оказались посечены кузов и стекла автомобиля. На данный момент, предварительно, раненых среди местных жителей нет. Кроме того, в селе Веселая Лопань после детонации БПЛА выявлены повреждения остекления, кровли и фасада одного из частных домовладений. Оперативные службы находятся на местах происшествий. Ранее ВСУ обстреляли город Шебекино в регионе. В результате этого пострадала женщина, у нее минно-взрывная травма, баротравма и другие ранения. Ее отправили в больницу, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области в результате атаки украинской армии были выбиты окна в двух домах, также повреждения получил легковой автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В селе Ясные Зори в результате сброса взрывного устройства с беспилотника выбиты окна в частном доме», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также оказались посечены кузов и стекла автомобиля. На данный момент, предварительно, раненых среди местных жителей нет. Кроме того, в селе Веселая Лопань после детонации БПЛА выявлены повреждения остекления, кровли и фасада одного из частных домовладений. Оперативные службы находятся на местах происшествий. Ранее ВСУ обстреляли город Шебекино в регионе. В результате этого пострадала женщина, у нее минно-взрывная травма, баротравма и другие ранения. Ее отправили в больницу, передает MK.RU.