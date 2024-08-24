Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута

Президент Украины Владимир Зеленский официально подписал закон о ратификации Римского статута, основного документа Международного уголовного суда (МУС), который был принят парламентом страны. Об этом сообщили в Верховной Раде.
«Украина не признает юрисдикцию МУС в отношении ее граждан о совершении военных преступлений в течение семи лет после его вступления в силу», — написано в документе на сайте Верховной Рады, передает telegram-канал «Политика страны». Такой шаг был предпринят на фоне опасений, что украинские военнослужащие также могут подпасть под юрисдикцию Международного уголовного суда.
Верховная рада Украины 21 августа приняла решение о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, однако до сих пор не ратифицировала его, несмотря на обязательства, вытекающие из соглашения об ассоциации с Евросоюзом, подписанного в 2014 году.
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