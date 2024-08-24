Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский подписал закон о ратификации Римского статуса на фоне опасений, что украинские военнослужащие могут попасть под юрисдикцию МУС
Зеленский подписал закон о ратификации Римского статуса на фоне опасений, что украинские военнослужащие могут попасть под юрисдикцию МУС Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский официально подписал закон о ратификации Римского статута, основного документа Международного уголовного суда (МУС), который был принят парламентом страны. Об этом сообщили в Верховной Раде.

«Украина не признает юрисдикцию МУС в отношении ее граждан о совершении военных преступлений в течение семи лет после его вступления в силу», — написано в документе на сайте Верховной Рады, передает telegram-канал «Политика страны». Такой шаг был предпринят на фоне опасений, что украинские военнослужащие также могут подпасть под юрисдикцию Международного уголовного суда.

Верховная рада Украины 21 августа приняла решение о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, однако до сих пор не ратифицировала его, несмотря на обязательства, вытекающие из соглашения об ассоциации с Евросоюзом, подписанного в 2014 году. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский официально подписал закон о ратификации Римского статута, основного документа Международного уголовного суда (МУС), который был принят парламентом страны. Об этом сообщили в Верховной Раде. «Украина не признает юрисдикцию МУС в отношении ее граждан о совершении военных преступлений в течение семи лет после его вступления в силу», — написано в документе на сайте Верховной Рады, передает telegram-канал «Политика страны». Такой шаг был предпринят на фоне опасений, что украинские военнослужащие также могут подпасть под юрисдикцию Международного уголовного суда. Верховная рада Украины 21 августа приняла решение о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, однако до сих пор не ратифицировала его, несмотря на обязательства, вытекающие из соглашения об ассоциации с Евросоюзом, подписанного в 2014 году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...