Кому категорически нельзя есть помидоры

Врач Бородина: людям с подагрой, язвой желудка и гастритом нельзя есть помидоры
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Овощи, фрукты. Тюмень , овощи, помидоры
Помидоры содержат щавельную кислоту, поэтому их не стоит есть на завтрак Фото:

Помидоры стоит есть с осторожностью или вовсе отказаться от них людям, болеющим подагрой, язвой желудка и двенадцативерстной кишки и гастритом. Об этом сообщила врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, терапевт первой категории Ирина Бородина.

«У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания. При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона», — сказала Бородина в разговоре с «72.ru».

По ее словам, в помидорах есть щавельная кислота, которая провоцирует и так повышенную кислотность. Также слизистая желудка и двенадцатиперстной кишки раздражается из-за грубой клетчатки томатов. Кроме того, Бородина добавила, что помидоры противопоказаны при желчекаменной болезни и болезнях желчных путей.

Помимо этого, врач отметила, что людям без противопоказаний тоже не стоит есть слишком много томатов. Она порекомендовала съедать не более 300 граммов в сутки.

Ранее гастроэнтеролог Олег Лысенко рассказал, кому категорически запрещено есть мясо. Так, людям с аллергией на животные продукты нельзя употреблять в пищу мясо, поскольку это может вызвать серьезные расстройства желудочно-кишечного тракта.

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Помидоры стоит есть с осторожностью или вовсе отказаться от них людям, болеющим подагрой, язвой желудка и двенадцативерстной кишки и гастритом. Об этом сообщила врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, терапевт первой категории Ирина Бородина. «У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания. При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона», — сказала Бородина в разговоре с «72.ru». По ее словам, в помидорах есть щавельная кислота, которая провоцирует и так повышенную кислотность. Также слизистая желудка и двенадцатиперстной кишки раздражается из-за грубой клетчатки томатов. Кроме того, Бородина добавила, что помидоры противопоказаны при желчекаменной болезни и болезнях желчных путей. Помимо этого, врач отметила, что людям без противопоказаний тоже не стоит есть слишком много томатов. Она порекомендовала съедать не более 300 граммов в сутки. Ранее гастроэнтеролог Олег Лысенко рассказал, кому категорически запрещено есть мясо. Так, людям с аллергией на животные продукты нельзя употреблять в пищу мясо, поскольку это может вызвать серьезные расстройства желудочно-кишечного тракта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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