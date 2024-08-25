Кому категорически нельзя есть помидоры

Врач Бородина: людям с подагрой, язвой желудка и гастритом нельзя есть помидоры

25 августа 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Помидоры содержат щавельную кислоту, поэтому их не стоит есть на завтрак Фото: Денис Моргунов © URA.RU Помидоры стоит есть с осторожностью или вовсе отказаться от них людям, болеющим подагрой, язвой желудка и двенадцативерстной кишки и гастритом. Об этом сообщила врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, терапевт первой категории Ирина Бородина. «У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания. При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона», — сказала Бородина в разговоре с «72.ru». По ее словам, в помидорах есть щавельная кислота, которая провоцирует и так повышенную кислотность. Также слизистая желудка и двенадцатиперстной кишки раздражается из-за грубой клетчатки томатов. Кроме того, Бородина добавила, что помидоры противопоказаны при желчекаменной болезни и болезнях желчных путей. Помимо этого, врач отметила, что людям без противопоказаний тоже не стоит есть слишком много томатов. Она порекомендовала съедать не более 300 граммов в сутки. Ранее гастроэнтеролог Олег Лысенко рассказал, кому категорически запрещено есть мясо. Так, людям с аллергией на животные продукты нельзя употреблять в пищу мясо, поскольку это может вызвать серьезные расстройства желудочно-кишечного тракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помидоры стоит есть с осторожностью или вовсе отказаться от них людям, болеющим подагрой, язвой желудка и двенадцативерстной кишки и гастритом. Об этом сообщила врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, терапевт первой категории Ирина Бородина. «У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания. При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона», — сказала Бородина в разговоре с «72.ru». По ее словам, в помидорах есть щавельная кислота, которая провоцирует и так повышенную кислотность. Также слизистая желудка и двенадцатиперстной кишки раздражается из-за грубой клетчатки томатов. Кроме того, Бородина добавила, что помидоры противопоказаны при желчекаменной болезни и болезнях желчных путей. Помимо этого, врач отметила, что людям без противопоказаний тоже не стоит есть слишком много томатов. Она порекомендовала съедать не более 300 граммов в сутки. Ранее гастроэнтеролог Олег Лысенко рассказал, кому категорически запрещено есть мясо. Так, людям с аллергией на животные продукты нельзя употреблять в пищу мясо, поскольку это может вызвать серьезные расстройства желудочно-кишечного тракта.