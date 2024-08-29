Десантники ВС РФ ликвидировали группу украинских разведчиков на территории Курской области. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«Российские десантники севернее села Снагость Курской области ликвидировали разведгруппу ВСУ», — пояснил собеседник РИА Новости. По словам источника агентства, были уничтожены 22 украинских боевика.
Редакция URA.RU направила запрос с Минобороны России по теме публикации. Ответ ожидается.
По данным российского военного министерства, с момента вторжения Киев потерял почти 7,5 тысячи бойцов. В МИД России заявили, что собираются передать всю информацию о преступлениях ВСУ против населения Курской области в представительства страны при международных организациях, пишет RT. В регионе столкновения с боевиками продолжаются, власти объявили о наборе добровольцев. Новый отряд получит название «Барс — Курск», передает телеканал 360.
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