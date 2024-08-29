Российский десант ликвидировал разведгруппу ВСУ под Курском. Видео

30 августа 2024 в 06:36 Размер текста - 17 +

ВСУ несут ежедневные потери в регионе Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Десантники ВС РФ ликвидировали группу украинских разведчиков на территории Курской области. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Российские десантники севернее села Снагость Курской области ликвидировали разведгруппу ВСУ», — пояснил собеседник РИА Новости. По словам источника агентства, были уничтожены 22 украинских боевика. Редакция URA.RU направила запрос с Минобороны России по теме публикации. Ответ ожидается. По данным российского военного министерства, с момента вторжения Киев потерял почти 7,5 тысячи бойцов. В МИД России заявили, что собираются передать всю информацию о преступлениях ВСУ против населения Курской области в представительства страны при международных организациях, пишет RT. В регионе столкновения с боевиками продолжаются, власти объявили о наборе добровольцев. Новый отряд получит название «Барс — Курск», передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десантники ВС РФ ликвидировали группу украинских разведчиков на территории Курской области. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Российские десантники севернее села Снагость Курской области ликвидировали разведгруппу ВСУ», — пояснил собеседник РИА Новости. По словам источника агентства, были уничтожены 22 украинских боевика. Редакция URA.RU направила запрос с Минобороны России по теме публикации. Ответ ожидается. По данным российского военного министерства, с момента вторжения Киев потерял почти 7,5 тысячи бойцов. В МИД России заявили, что собираются передать всю информацию о преступлениях ВСУ против населения Курской области в представительства страны при международных организациях, пишет RT. В регионе столкновения с боевиками продолжаются, власти объявили о наборе добровольцев. Новый отряд получит название «Барс — Курск», передает телеканал 360.