29 августа 2024

Российский десант ликвидировал разведгруппу ВСУ под Курском. Видео

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ВСУ несут ежедневные потери в регионе Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Десантники ВС РФ ликвидировали группу украинских разведчиков на территории Курской области. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Российские десантники севернее села Снагость Курской области ликвидировали разведгруппу ВСУ», — пояснил собеседник РИА Новости. По словам источника агентства, были уничтожены 22 украинских боевика.

Редакция URA.RU направила запрос с Минобороны России по теме публикации. Ответ ожидается.

По данным российского военного министерства, с момента вторжения Киев потерял почти 7,5 тысячи бойцов. В МИД России заявили, что собираются передать всю информацию о преступлениях ВСУ против населения Курской области в представительства страны при международных организациях, пишет RT. В регионе столкновения с боевиками продолжаются, власти объявили о наборе добровольцев. Новый отряд получит название «Барс — Курск», передает телеканал 360.

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Десантники ВС РФ ликвидировали группу украинских разведчиков на территории Курской области. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Российские десантники севернее села Снагость Курской области ликвидировали разведгруппу ВСУ», — пояснил собеседник РИА Новости. По словам источника агентства, были уничтожены 22 украинских боевика. Редакция URA.RU направила запрос с Минобороны России по теме публикации. Ответ ожидается. По данным российского военного министерства, с момента вторжения Киев потерял почти 7,5 тысячи бойцов. В МИД России заявили, что собираются передать всю информацию о преступлениях ВСУ против населения Курской области в представительства страны при международных организациях, пишет RT. В регионе столкновения с боевиками продолжаются, власти объявили о наборе добровольцев. Новый отряд получит название «Барс — Курск», передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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