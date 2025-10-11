Похороны мужа и дочери и многомиллионное наследство: биография Виктории Исаковой

Виктория Исакова — одна из самых востребованных актрис страны. На ее счету более ста ролей в отечественных фильмах и сериалах, десятки театральных постановок. На протяжении всей жизни судьба актрисы испытывала ее на прочность: она потеряла двух любимых мужчин, похоронила трехмесячную дочь, потерпела увольнение из театра и довольно долго добивалась признания публики. Подробнее в материале URA.RU.
Детство и юность Виктории Исаковой
Будущая кинозвезда родилась в 12 октября 1976 года в дагестанском городе Хасавюрте. Отец был поэтом и футбольным администратором, мать занималась домом и воспитанием детей. Актриса была младшим ребенком в семье, вместе с братом Рудольфом и сестрой Любой они воспитывались в строгих патриархальных традициях.
Когда Виктории было 12 лет, судьба семьи круто изменилась. Исаковы переехали в Москву ради брата Рудольфа, которого зачислили в школу олимпийского резерва. Этот переезд предопределил будущее Виктории: позже она признавалась, что, останься они в Дагестане, ее жизнь сложилась бы совсем иначе.
В Москве Виктория училась в школе с углубленным изучением английского языка. Учеба давалась нелегко, и часто ей помогали репетиторы. Родители мечтали, чтобы дочь получила «серьезную» профессию, но Виктория с детства чувствовала тягу к сцене.
Сначала девушка поступила в РАТИ-ГИТИС на эстрадное отделение, но через год перевелась в Школу-студию МХАТ на курс Олега Ефремова. Поначалу отец не одобрял выбор дочери и даже перестал с ней разговаривать, но мама тайно поддерживала Викторию — помогала деньгами и продуктами.
Эта поддержка помогла будущей актрисе пережить трудные годы и не свернуть с пути. Но денег все равно не хватало, и чтобы заработать на жизнь, девушка по ночам отправлялась на ночные улицы города, подрабатывая таксисткой.
«У меня была старая-старая белая раздолбанная „пятерка“, и я таксовала. Тогда это все было достаточно опасно, но в юном возрасте ты вообще не понимаешь, что такое опасность — есть абсолютно безбашенное бесстрашие», — откровенничала Виктория Исакова в интервью изданию «Москвич».
Театральная карьера Виктории Исаковой
Творческая биография Виктории Исаковой началась в МХТ имени Чехова, где актриса работала с 1999 по 2001 год. Здесь она сыграла Нину Заречную в «Чайке» и Мавку в «Лесной песне». Тогда отец впервые пришел на спектакль дочери и признал ее талант.
После смерти Ефремова и смены руководства театра Викторию уволили без объяснения причин. Это стало для нее тяжелым ударом, но она не сдалась. В 2001 году актрису приняли в труппу Московского драматического театра имени Пушкина, где она выступает до сих пор.
В 2003 году Исакова получила первую престижную театральную награду — премию «Чайка» за роль Панночки в спектакле «Вий». С тех пор она сыграла множество ярких ролей: Ларису в «Бесприданнице», Беатриче в «Много шума из ничего», Графиню в «Женитьбе Фигаро», Раневскую в «Вишневом саду» и других. Кроме того, она сотрудничала с независимыми театрами и режиссерами — выступала в постановках Марины Брусникиной, Аллы Покровской, а также в проектах Центра драматургии и режиссуры.
Виктория Исакова в кино
Свою первую эпизодическую роль в кино Исакова сыграла еще во время учебы — девушка дебютировала в роли пенсионерки в мини-сериале «Чехов и Ко». Затем несколько лет она снималась преимущественно во второстепенных ролях, зарабатывая себе имя.
В этот период судьба свела ее с Юрием Морозом — известным режиссером и вдовцом актрисы Марины Левтовой. Знакомство произошло случайно: Исакова дружила с Дарьей Мороз, дочерью Юрия, и однажды оказалась в их доме. Оба переживали трудные времена: Виктория недавно потеряла жениха, Юрий — жену.
Сначала их отношения держались в секрете. Виктория была младше Юрия на двадцать лет, и общество относилось к этому союзу неоднозначно. Однако актрису не смутило чужое мнение, и в 2003 году они поженились.
Именно в это время в карьере Виктории наступил перелом. В 2006 году Виктория снялась в драме «Точка», которую поставил Юрий Мороз. Роль девушки по прозвищу Зебра принесла актрисе международное признание: она получила приз за лучшую женскую роль на Чикагском кинофестивале.
С конца 2000-х Исакова прочно вошла в число ведущих российских актрис. Знаковыми стали ее работы в проектах мужа, но настоящая народная любовь и признание критиков обрушились на Исакову после роли увядающей кинозвезды Инги Хрусталевой в сериале Валерия Тодоровского «Оттепель» (2013). Блестяще ей удался и образ Марины Цветаевой в драме «Зеркала» (2013). А в 2019 году актрисе было присвоено звание Заслуженной артистки России.
Личная жизнь Виктории Исаковой
На судьбу актрисы пришлось немало испытаний, но самое болезненное произошло в 2003 году, когда дочь Исаковой и Юрия Мороза скончалась на третьем месяце жизни от редкого генетического заболевания. Супруги смогли справиться с горем, но мечта о совместном ребенке исполнилась лишь через 12 лет.
В 2015 году у них родилась дочь — Варвара. Из-за печального опыта Виктория была вынуждена долго скрывать дочь от публики, объясняя это правом ребенка на приватную жизнь. Сейчас девочка активно появляется в соцсетях Исаковой, но, по словам матери, страх за ребенка не пропал.
С тех пор актриса активно занимается благотворительностью. Она неоднократно выступала за проведение в стране соответствующих генетических исследований, чтобы помочь семьям избежать такого большого несчастья. Виктория также является послом благотворительного фонда «Измени одну жизнь», занимающегося созданием крупнейшей базы видеоанкет детей из детских домов.
Смерть мужа и жизнь после трагедии
14 июля 2025 года Юрий Мороз скончался на 69-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Рак поджелудочной железы ему диагностировали еще в 2023 году.
Он оставил после себя многомиллионное наследство: дом в деревне Глушь в Псковской области, квартиру и коттедж с большим участком в Подмосковье в сумме более чем 65 миллионов рублей. На наследство могут претендовать Виктория Исакова и дочери — Дарья и Варвара Мороз.
Участвовать в съемке своего последнего фильма «Таня и космонавт» Юрий уже не смог, он занимался подготовкой ленты. Работа Исаковой над завершением проекта мужа, по словам актрисы, помогла справиться с тяжелой потерей.
Виктория Исакова сегодня
Сегодня Виктория Исакова — одна из самых уважаемых актрис российского театра и кино. Она продолжает сниматься в проектах, выбирать сложные и многогранные роли, а также развиваться как продюсер.
В фильме «Детка» она сыграла мать Маши Мацель, в картине «Сто лет тому вперед» — маму Алисы Селезневой, в сериале «Дети перемен» — женщину, переживающую непростые 90-е годы. В «Особенностях национальной больницы» Виктория исполнила роль заведующей неврологическим отделением. В 2025 году ожидается премьера сериала «Циники», в котором она не только сыграла главную роль, но и выступила креативным продюсером.
Фильмография Виктории Исаковой
- 2006 — «Охота на пиранью»
- 2006 — «Требуется няня»
- 2006 — «Точка»
- 2008 — «Братья Карамазовы»
- 2013 — «Оттепель»
- 2015 — «Родина»
- 2016 — «Мата Хари»
- 2016 — «Ученик»
- 2016 — «Пьяная фирма»
- 2017 — «Оптимисты»
- 2018 — «Русский бес»
- 2020 — «Один вдох»
- 2020 — «Трое»
- 2021 — «Вертинский»
- 2022 — «13 клиническая»
- 2023 — «Сто лет тому вперед»
- 2023 — «Лунатики»
- 2024 — «Детка»
- 2024 — «Особенности национальной больницы»
- 2024 — «Дети перемен»
- 2024 — «13 клиническая. Начало»
- 2025 — «Циники»
