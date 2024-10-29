Авиакомпания отменила рейс в Тюмень из Тарко-Сале

В Тюмени 29 октября отменен рейс из Тарко-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
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Причину отмены рейса перевозчик не назвал
Причину отмены рейса перевозчик не назвал Фото:

Авиакомпания «Ютэйр» отменила рейс в Тюмень из Тарко-Сале, ЯНАО. Информация о рейсе размещена на электронном табло аэропорта Рощино.

«Тройной рейс ЮТ 436 — ЮТ 4436 — ЮЭ 436. Маршрут Тарко-Сале — Тюмень. Статус — отменен», — гласит онлайн-табло.

В справочной службе аэропорта Рощино URA.RU пояснили, что перевозчик отменил рейс без объяснения причин. Агентство направило запрос руководству компании «Ютэйр», ответ ожидается.

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Авиакомпания «Ютэйр» отменила рейс в Тюмень из Тарко-Сале, ЯНАО. Информация о рейсе размещена на электронном табло аэропорта Рощино. «Тройной рейс ЮТ 436 — ЮТ 4436 — ЮЭ 436. Маршрут Тарко-Сале — Тюмень. Статус — отменен», — гласит онлайн-табло. В справочной службе аэропорта Рощино URA.RU пояснили, что перевозчик отменил рейс без объяснения причин. Агентство направило запрос руководству компании «Ютэйр», ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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