Авиакомпания отменила рейс в Тюмень из Тарко-Сале

Причину отмены рейса перевозчик не назвал
Авиакомпания «Ютэйр» отменила рейс в Тюмень из Тарко-Сале, ЯНАО. Информация о рейсе размещена на электронном табло аэропорта Рощино.
«Тройной рейс ЮТ 436 — ЮТ 4436 — ЮЭ 436. Маршрут Тарко-Сале — Тюмень. Статус — отменен», — гласит онлайн-табло.
В справочной службе аэропорта Рощино URA.RU пояснили, что перевозчик отменил рейс без объяснения причин. Агентство направило запрос руководству компании «Ютэйр», ответ ожидается.
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