Daily Mail: принцу Гарри грозит депортация из США после прихода Трампа к власти

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Принц Гарри оказался под угрозой депортации из США
Принц Гарри оказался под угрозой депортации из США Фото:

Принца Гарри могут депортировать после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Об этом сообщает издание Daily Mail. 

«Если администрация Трампа опубликует записи принца Гарри, это будет в интересах американского народа. Гарри должен быть привлечен к ответственности. Обнародование документов пошлет сильный сигнал о верховенстве закона, перед которым все равны», — говорится в  публикации издания. 

Вопросы о легальности пребывания принца в США возникли после того, как в 2023 году он признался в употреблении наркотиков. Согласно законодательству, принц был обязан уведомить об этом американские власти. Несмотря на судебные разбирательства и отказ суда опубликовать данные в сентябре, дело все еще находится на стадии апелляции.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл переехали из Канады в США в марте 2020 года. Они прилетели в Лос-Анджелес частным рейсом перед закрытием границ между Канадой и США. Они планировали обосноваться в одном из районов города недалеко от Голливуда. Там проживают мать Маркл, а также многие ее друзья.

С начала апреля 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратили выполнять роли старших членов Королевской семьи Великобритании. В связи с их желанием переехать в Соединенные Штаты, заняться коммерческой деятельностью и трудоустройством, они отказались от использования титула «Ваше Королевское Высочество», прав на государственное финансирование и использование торговой марки Sussex Royal.

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Принца Гарри могут депортировать после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Об этом сообщает издание Daily Mail.  «Если администрация Трампа опубликует записи принца Гарри, это будет в интересах американского народа. Гарри должен быть привлечен к ответственности. Обнародование документов пошлет сильный сигнал о верховенстве закона, перед которым все равны», — говорится в  публикации издания.  Вопросы о легальности пребывания принца в США возникли после того, как в 2023 году он признался в употреблении наркотиков. Согласно законодательству, принц был обязан уведомить об этом американские власти. Несмотря на судебные разбирательства и отказ суда опубликовать данные в сентябре, дело все еще находится на стадии апелляции. Принц Гарри и его жена Меган Маркл переехали из Канады в США в марте 2020 года. Они прилетели в Лос-Анджелес частным рейсом перед закрытием границ между Канадой и США. Они планировали обосноваться в одном из районов города недалеко от Голливуда. Там проживают мать Маркл, а также многие ее друзья. С начала апреля 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратили выполнять роли старших членов Королевской семьи Великобритании. В связи с их желанием переехать в Соединенные Штаты, заняться коммерческой деятельностью и трудоустройством, они отказались от использования титула «Ваше Королевское Высочество», прав на государственное финансирование и использование торговой марки Sussex Royal.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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