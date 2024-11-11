Daily Mail: принцу Гарри грозит депортация из США после прихода Трампа к власти

Принца Гарри могут депортировать после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Об этом сообщает издание Daily Mail.
«Если администрация Трампа опубликует записи принца Гарри, это будет в интересах американского народа. Гарри должен быть привлечен к ответственности. Обнародование документов пошлет сильный сигнал о верховенстве закона, перед которым все равны», — говорится в публикации издания.
Вопросы о легальности пребывания принца в США возникли после того, как в 2023 году он признался в употреблении наркотиков. Согласно законодательству, принц был обязан уведомить об этом американские власти. Несмотря на судебные разбирательства и отказ суда опубликовать данные в сентябре, дело все еще находится на стадии апелляции.
Принц Гарри и его жена Меган Маркл переехали из Канады в США в марте 2020 года. Они прилетели в Лос-Анджелес частным рейсом перед закрытием границ между Канадой и США. Они планировали обосноваться в одном из районов города недалеко от Голливуда. Там проживают мать Маркл, а также многие ее друзья.
С начала апреля 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратили выполнять роли старших членов Королевской семьи Великобритании. В связи с их желанием переехать в Соединенные Штаты, заняться коммерческой деятельностью и трудоустройством, они отказались от использования титула «Ваше Королевское Высочество», прав на государственное финансирование и использование торговой марки Sussex Royal.
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