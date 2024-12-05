Песков объяснил, какая поддержка оказывается Сирии

Песков: Россия находится в постоянном диалоге с Дамаском
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кремль находится в диалоге с сирийским правительством, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков
Кремль находится в диалоге с сирийским правительством, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

В Кремле наблюдают за ситуацией в Сирии и поддерживают диалог местными властями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы наблюдаем за тем, что происходит в Сирии. Мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции. По его словам, когда ситуация будет оценена, тогда и будет решаться вопрос о той степени помощи со стороны РФ, который необходим для ликвидации угрозы боевиков.

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В Кремле наблюдают за ситуацией в Сирии и поддерживают диалог местными властями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы наблюдаем за тем, что происходит в Сирии. Мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции. По его словам, когда ситуация будет оценена, тогда и будет решаться вопрос о той степени помощи со стороны РФ, который необходим для ликвидации угрозы боевиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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