Песков объяснил, какая поддержка оказывается Сирии

Кремль находится в диалоге с сирийским правительством, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков
новость из сюжетаВ Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков
В Кремле наблюдают за ситуацией в Сирии и поддерживают диалог местными властями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы наблюдаем за тем, что происходит в Сирии. Мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском», — заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции. По его словам, когда ситуация будет оценена, тогда и будет решаться вопрос о той степени помощи со стороны РФ, который необходим для ликвидации угрозы боевиков.
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