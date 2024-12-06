Bloomberg: уставшие украинские солдаты в шесть раз чаще покидают свои посты

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Солдаты ВСУ стали намного чаще покидать свои позиции из-за усталости
Солдаты ВСУ стали намного чаще покидать свои позиции из-за усталости Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С 2022 года на Украине возбудили более 96 тысяч уголовных дел против военнослужащих, которые покинули свои позиции. Число подобных инцидентов выросло шестикратно, сравнивая с периодом до начала военных действий на территории Украины. Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры страны.

«... с 2022 года на Украине возбуждено около 96 000 уголовных дел в отношении военнослужащих, которые покинули свои позиции. Число подобных случаев выросло шестикратно, и большинство дел было возбуждено в этом году», — пишет Bloomberg со ссылкой на информацию украинской Генпрокуратуры

При этом, по данным издания, солдаты ВСУ на передовой вынуждены нести службу без должной ротации и подкрепления, что ведет к быстрому истощению личного состава. Украинский лидер Владимир Зеленский признал усталость военнослужащих, однако конкретных сроков для их увольнения пока не установлено. Это создает дополнительное напряжение среди бойцов, которые задаются вопросом о целесообразности риска своих жизней в таких условиях. «Для них самовольная отлучка ... становится единственной передышкой», — подчеркивает агентство.

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С 2022 года на Украине возбудили более 96 тысяч уголовных дел против военнослужащих, которые покинули свои позиции. Число подобных инцидентов выросло шестикратно, сравнивая с периодом до начала военных действий на территории Украины. Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры страны. «... с 2022 года на Украине возбуждено около 96 000 уголовных дел в отношении военнослужащих, которые покинули свои позиции. Число подобных случаев выросло шестикратно, и большинство дел было возбуждено в этом году», — пишет Bloomberg со ссылкой на информацию украинской Генпрокуратуры При этом, по данным издания, солдаты ВСУ на передовой вынуждены нести службу без должной ротации и подкрепления, что ведет к быстрому истощению личного состава. Украинский лидер Владимир Зеленский признал усталость военнослужащих, однако конкретных сроков для их увольнения пока не установлено. Это создает дополнительное напряжение среди бойцов, которые задаются вопросом о целесообразности риска своих жизней в таких условиях. «Для них самовольная отлучка ... становится единственной передышкой», — подчеркивает агентство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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