С 2022 года на Украине возбудили более 96 тысяч уголовных дел против военнослужащих, которые покинули свои позиции. Число подобных инцидентов выросло шестикратно, сравнивая с периодом до начала военных действий на территории Украины. Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры страны.
«... с 2022 года на Украине возбуждено около 96 000 уголовных дел в отношении военнослужащих, которые покинули свои позиции. Число подобных случаев выросло шестикратно, и большинство дел было возбуждено в этом году», — пишет Bloomberg со ссылкой на информацию украинской Генпрокуратуры
При этом, по данным издания, солдаты ВСУ на передовой вынуждены нести службу без должной ротации и подкрепления, что ведет к быстрому истощению личного состава. Украинский лидер Владимир Зеленский признал усталость военнослужащих, однако конкретных сроков для их увольнения пока не установлено. Это создает дополнительное напряжение среди бойцов, которые задаются вопросом о целесообразности риска своих жизней в таких условиях. «Для них самовольная отлучка ... становится единственной передышкой», — подчеркивает агентство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.