Машинисты столкнувшегося в Мурманске поезда признали вину

Машинисты грузового поезда, который столкнулся с пассажирским составом в Мурманске, на допросе признали свою вину. По их словам, поезд стоял под 17-градусным уклоном и был закреплен лишь пятью тормозными башмаками вместо необходимых 33.
«Во время допроса машинисты признались, что после поломки состава они закрепили его пятью тормозными башмаками и стали ждать помощи. При этом, учитывая, что поезд стоял под уклоном в 17 градусов, он должен был быть закреплен минимум 33 тормозными башмаками», — пишет telegram-канал Baza.
Там добавили, что следователи задержали двух машинистов — 45-летнего Алексея Зычкова и 23-летнего Рамиля Садыгова. Спустя полтора часа после остановки грузовой поезд поехал вниз из-за плохого закрепления, что привело к столкновению с пассажирским поездом «Мурманск — Санкт-Петербург», итогом которого стали двое погибших и 27 травмированных. В отношении машиниста возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ, передали в telegram-канале.
В Мурманской области 18 декабря произошла серьезная авария: пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами в Кандалакшском районе на маршруте «Мурманск — Санкт-Петербург». Глава региона Андрей Чибис сообщил о пострадавших, среди которых люди в возрасте от 8 до 72 лет, передает «Национальная служба новостей».
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