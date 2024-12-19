У парламента Абхазии произошла стрельба, есть раненые

В Абхазии возле здания парламента произошла стрельба
Возле здания парламента в Абхазии произошла стрельба, есть раненые. Об этом сообщили в прокуратуре РФ.
«Стрельба была у парламента Абхазии», — сообщили ТАСС в ведомстве. Там добавили, что в результате обстрела несколько людей получили ранения.
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