У парламента Абхазии произошла стрельба, есть раненые

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В Абхазии возле здания парламента произошла стрельба
В Абхазии возле здания парламента произошла стрельба Фото:

Возле здания парламента в Абхазии произошла стрельба, есть раненые. Об этом сообщили в прокуратуре РФ. 

«Стрельба была у парламента Абхазии», — сообщили ТАСС в ведомстве. Там добавили, что в результате обстрела несколько людей получили ранения.

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Возле здания парламента в Абхазии произошла стрельба, есть раненые. Об этом сообщили в прокуратуре РФ.  «Стрельба была у парламента Абхазии», — сообщили ТАСС в ведомстве. Там добавили, что в результате обстрела несколько людей получили ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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