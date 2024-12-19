Путин рассказал житейскую мудрость, полученную от своего тренера дзюдо

Президент РФ Владимир Путин поделился, что его тренер по дзюдо говорил, что нужно работать до конца. Он объяснял, что не берет в команду тех, кто мог бы сделать больше, но не выкладывается по полной.
«Когда я ходил в секцию дзюдо, тренер сказал подтянуться, кто сколько может. Он не взял многих, кто сделал больше, чем мы. Мы ему задали вопрос: „Почему вы их не взяли?“ Он сказал, что вы вот делали до последнего, а те могли еще», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он сравнил это с участниками программы «Время героев», которые также работают до последнего.
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