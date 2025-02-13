Петербург полностью перешел на отечественное ПО в управлении транспортом

В 2024 году Санкт-Петербург окончательно перешел на использование отечественного программного обеспечения в рамках Единой платформы управления транспортной системой города. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Единая платформа управления транспортной системой города теперь полностью базируется на отечественном программном обеспечении. Это укрепляет нашу импортонезависимость и позволяет внедрять современные сервисы», — отметил Беглов пресс-службе Смольного.
В течение года была проведена значительная работа по улучшению светофорной инфраструктуры. На 49 новых адресах были построены и введены в эксплуатацию новые светофорные объекты, а по 77 адресам прошла модернизация существующих установок. Эти работы проводились Дирекцией по организации дорожного движения, что позволило повысить безопасность и оптимизировать дорожное движение в различных районах города.
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