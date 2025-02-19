Полиция Испании задержала 14 членов «русской мафии», отмывавших деньги

Полиция Испании и Европол разоблачили сеть «русской мафии» и задержали 14 человек, которые отмывали несколько миллионов евро каждый месяц. Об этом сообщили на сайте испанской полиции.
«Сотрудники Национальной полиции в ходе совместной операции с Европолом разоблачили сеть русской мафии, которая отмывала в Испании деньги, полученные от организованной преступности», — написали на сайте испанской нацполиции. По их данным, задержаны 14 человек, среди них лишь двое — граждане РФ.
Отмечается, что группа была распределена по штаб-квартирам в разных городах Испании. Каждой управлял «кассир». В ежедневном обороте мафии фигурировали суммы около 300 тысяч евро. Клиентами «мафии» были члены местных преступных группировок, а также группировок Колумбии, Франции, Армении, Албании, Украины и Китая.
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