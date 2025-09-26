Попытки лидеров Евросоюза (ЕС) игнорировать позицию России по вопросу гарантий безопасности для Украины вызывают серьезные сомнения в их здравомыслии. Об этом сообщает американское издание The American Conservative (TAC).
«Я слышал, как это заявление повторяли официальные лица в Брюсселе и ряде западноевропейских столиц. И если они действительно в него верят, есть основания сомневаться не только в их честности, но и в здравомыслии», — сказано в материале автора издания, опубликованного на сайте TAC.
Таким образом, автор прокомментировал высказывание президента Финляндии Александра Стубба, который утверждал, что Россия, по его мнению, не обладает правом возражать против предоставления Украине предлагаемых гарантий безопасности. В том числе размещения на ее территории военных подразделений НАТО.
Ранее Стубб в беседе с изданием Guardian отметил, что предлагаемые меры по обеспечению безопасности Украины начнут действовать лишь после достижения соглашения между Киевом и Москвой, при этом Россия, по его словам, не сможет наложить вето на их структуру. Стубб также отметил, что государства ЕС выразили готовность принять участие в случае возможного обострения военного конфликта на территории Украины. По его утверждению, ключевая цель обсуждаемых гарантий безопасности заключается именно в этом, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.