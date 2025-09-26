В ООН отметили готовность России в вопросе разоружения

Организация Объединенных Наций (ООН) поддерживает продление международных соглашений о разоружении, включая Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя недавние предложения президента России Владимира Путина относительно будущего ДСНВ.
«ООН поддерживает любое продление действия основных договоров в области разоружения [, в том числе ДСНВ]», — сказал Дюжаррик. Его слова приводит ТАСС.
В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации, состоявшегося в понедельник, президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. По словам главы государства, это приведет к прекращению последнего международного соглашения, предусматривающего прямые ограничения на ракетно-ядерные арсеналы. Путин также подчеркнул, что полный отказ от ДСНВ окажет негативное влияние на функционирование Договора о нераспространении ядерного оружия.
Глава российского государства также сообщил о готовности РФ продлить действие ограничений, предусмотренных ДСНВ, на один год после истечения его срока 5 февраля 2026 года. Как подчеркнул российский лидер, вопрос о дальнейшем сохранении добровольных годовых самоограничений будет рассматриваться на основании оценки сложившейся ситуации. При этом российская сторона считает, что соблюдение установленных ДСНВ ограничений окажется эффективным лишь в случае, если Соединенные Штаты предпримут аналогичные ответные шаги, отметил президент.
