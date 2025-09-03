Шуфутинский раскрыл правду про создание песни «3-е сентября»

Дата третье сентября, ставшая легендарной благодаря песне Михаила Шуфутинского, была выбрана авторами композиции случайно. Как признался исполнитель, ни композитор Игорь Крутой, ни автор текста Игорь Николаев не смогли объяснить, почему именно этот день оказался в центре внимания песни. Об этом сообщил сам народный артист России Шуфутинский.
«Дату не я придумал. Ее Игорь Николаев придумал. Никто не признается: ни он, ни Крутой, что значит в нашей жизни 3 сентября. Это стихийно произошло, как они говорят, и я тоже так думаю. Мы не создавали ее, просто так случилось. 2-го все было всерьез, а 3-го кипишь получился», — рассказал артист Пятому Каналу.
Шуфутинский подчеркнул, что дата не несет никакого скрытого смысла. Он также отметил, что исполняет песню по-разному в зависимости от настроения и не любит петь под фонограмму. По его словам, он всегда старается передать эмоции зрителям вживую, а попытки «липсинка» ему даются с трудом — даже на современных телевизионных съемках артист предпочитает петь своим голосом.
Песня «Третье сентября» впервые прозвучала в 1993 году и быстро стала одной из визитных карточек Михаила Шуфутинского, а с 2011 года приобрела статус интернет-мема, ежегодно становясь предметом шуток и флешмобов в соцсетях. Композиция, написанная Игорем Крутым и Игорем Николаевым, стала символом осенней ностальгии и породила традицию отмечать так называемый «Шуфутинов день». В 2022 году вышла новая версия хита в дуэте с Егором Кридом.
