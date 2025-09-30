Посол страны БРИКС скончался в Париже, выпав из окна

Посол Южно-Африканской Республики во Франции, входящей в БРИКС, Нкосинати Эмманюэль Мтхетва был найден мертвым в XVII округе Парижа. Об этом сообщает издание Le Parisien со ссылкой на прокуратуру французской столицы. Предварительно, он выпал из окна 22 этажа.

«Его тело было обнаружено рядом с одной из гостиниц. По предварительным данным, дипломат выпал из окна 22 этажа», — говорится в материале. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств трагедии.

Ранее мужчина числился пропавшим без вести, передает «Национальная служба новостей». В прокуратуре также уточнили, что информация о пропаже посла поступила накануне от его супруги. Она обратилась в полицию после получения от мужа тревожного сообщения. Нкосинати Эмманюэль Мтхетва был назначен послом ЮАР во Франции в феврале 2024 года. В период с 2009 по 2014 год он занимал должность министра полиции, после чего возглавил министерство спорта, искусства и культуры.

