Российские финансисты нашли альтернативу «опасным» долларам и евро

На депозитах россиян сейчас почти 23 триллиона рублей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Международный финансовый консультант Исаак Беккер призвал россиян отказаться от купюр номиналом 500 евро и 100 долларов. Он уточнил, что первая банкнота выходит из оборота, а вторая слишком популярна у фальшивомонетчиков.

Экономист, кандидат экономических наук Валерий Сенков, оценил предостережения Беккера. Сенков уверен, что подобные рекомендации не что иное, как искусственная стимуляция финансового рынка. «Я считаю, что советы этого консультанта — провокация с целью раскачки рынка.

Но народ, когда побежит сдавать валюту, лишь проиграет и потеряет свою выгоду»,

— заявил собеседник «URA.RU».

Эксперт подчеркнул: россиянам, чтобы не остаться в минусе, нужно перевести наличные сбережения на банковские счета и обратить внимание на зарубежные вклады, которые, в отличие от рублевых, выигрывают в долгосрочной перспективе.

Выгоднее всего, по мнению экономиста, иностранная валюта покажет себя в диверсифицированном портфеле — вкладе с равномерным распределением рубля, доллара и евро.

Так же считает доктор экономических наук Сергей Смирнов. По его словам, российские банки, чтобы не упустить собственную прибыль при «сливе» зарубежной валюты, будут намеренно занижать ее курс. «Банки могут манипулировать курсом, специально занижать его для своей маржинальности. Однако это не сегодняшняя и не завтрашняя перспектива: пока об этом можно только задуматься. Конечно, рубль будет колебаться, но резкие обвалы, на мой взгляд, сомнительны», — пояснил Смирнов корреспонденту информагентства. В заключение он рекомендовал россиянам хранить свободные деньги на рублевых счетах, поскольку у них высокий процент и низкие финансовые риски.

Основатель Whitestone Capital, член ассоциаций ACI Russia и Russian Corporate Treasurers Association Александр Просвиряков, в разговоре с корреспондентом «URA.RU» уточнил, что купюры номиналом 100 долларов популярны у простых граждан, а 500 евро — у участников теневого сектора экономики.

«Крупные иностранные банкноты весьма популярны: при расчете на теневом рынке без посредника в виде банка теперь не надо брать чемодан с наличкой, достаточно взять небольшую сумочку с тонкой пачкой купюр», — пояснил Просвиряков.

Сергей Смирнов считает, что российские банки не упустят своей выгоды и могут играть в «одни ворота» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Эксперт заявил, что сиюминутного риска для накоплений граждан сейчас нет. Однако россиянам стоит задуматься о другом использовании своих валютных сбережений. Просвиряков уточнил, что на фоне колебаний доллара и евро в игру вступает швейцарский франк, подкрепленный высоким золотовалютным запасом. Именно эта валюта, по мнению финансиста, хороша для накоплений, если есть страх потерять сбережения из-за нестабильности евро и доллара. «Деньги нужно хранить не наличными, а на счетах с наименьшими транзакционными издержками: рублевые счета лучше всего открывать в России, долларовые — в США, а вклады с евро — в странах Евросоюза», — уточнил собеседник агентства.

Известный музыкант и композитор Юрий Лоза с позиции вкладчика-обывателя подчеркнул, что он, как и все его знакомые, хранит деньги в России. «Иностранцы выгодны из-за их бесправности: не понравилась вдруг политика нашего государства или наш президент, счета заморозят, а мы потеряем деньги», — рассказал «URA.RU» Лоза о своем главном финансовом страхе.

Он считает, что большинству россиян следует вложить деньги в российские банки с государственным участием, поскольку они гарантированно смогут их сохранить и защитить, а сами граждане — выиграть от высокого процента по рублевому депозиту (6-7% годовых) в сравнении с валютными вкладами (1-2% годовых).

По последним данным Росстата, россияне за 2018 год смогли накопить на депозитах 22,3 трлн рублей. Остальные деньги они вложили либо в ценные бумаги, либо решили хранить наличкой у себя дома.