Почему Путин после Астаны поехал в центр принятия решений СВО

Зима меняет планы российской армии

10 ноября 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Путин посетил штаб Южного военного округа Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин после визита в Астану сразу отправился в штаб ЮВО в связи с началом подготовки войск к зимнему сезону. Кроме того, верховный главнокомандующий проверил, как выполняются его решения, а также обсудил с руководством Минобороны подготовку к дальнейшим оперативным действиям и возможному наступлению, рассказали опрошенные URA.RU эксперты. По их словам, президент также инспектировал подготовку к поставкам военной спецтехники. Штаб Южного военного округа является главным штабом специальной военной операции Фото: Сергей Русанов © URA.RU Владимир Путин, возвращаясь после официального визита в Казахстан 9 ноября, сделал остановку в Ростове-на-Дону, в штабе Южного военного округа (ЮВО). Там президента встретили министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник генштаба Валерий Герасимов и другие представители высшего руководства Минобороны. Глава государства заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники. Ранее президент посещал штаб ВС РФ в Ростове месяц назад — 20 октября. Тогда президент также возвращался из поездки, Путин летел из Перми с форума «Россия — спортивная страна». Штаб Южного военного округа с начала спецоперации приобрел особую значимость для ВС РФ, так как является главным штабом СВО. Несмотря на то, что ЮВО является самым маленьким из четырех военных округов РФ, он располагается ближе всех к наиболее горячим точкам — Украине и Нагорному Карабаху. Его главная функции — сохранение безопасности на южных границах России. Штаб ЮВО также выполняет контроль на Черном море. Обстановка на линии фронта Путин посетил штаб ЮВО на фоне активных боевых действий российских войск Фото: Владимир Андреев © URA.RU Визит президента РФ в штаб ЮВО прошел на фоне активных боевых действий российских войск сразу на нескольких фронтовых участках спецоперации. На всех актуальных направлениях инициатива остается за РФ, кроме херсонского участка. На херсонском направлении ВСУ проводят «атаки фосфором». Продолжается окружение Авдеевки. Там российские подразделения продвинулись около Северного. На луганском направлении в районе Дибровы идут встречные бои. ВС РФ наступают со стороны Орлянки в направлении Петропавловки. Причины визита Путина в штаб ЮВО Российские войска начали готовить к зиме Фото: Министерство обороны Украины Президент РФ Владимир Путин посетил штаб ЮВО в связи с началом подготовки войск к зимнему сезону. Кроме того, верховный главнокомандующий проинспектировал, как выполняются его решения, а также обсудил с командованием подготовку к дальнейшим оперативным действиям и возможному наступлению. Кроме того, визит связан и с поставками специализированной техники, говорят опрошенные URA.RU эксперты. По словам военного корреспондента РИА Новостей Андрея Коца, Путин поехал в штаб контролировать, как исполняются его поручения, в частности, подготовка к зиме. «Подготовка к зиме — это действительно сейчас проблема. Во-первых, спадает „зеленка“ и уже не получится прятать технику. Во-вторых, все передвижения техники, как на ладони, ее сейчас будут красить, маскировать под грязно-белый цвет. Кроме того, завозят специальное топливо, которое может работать при минусовых температурах, и зимнее обмундирование для военнослужащих», — говорит Коц. Для зимних военных дейтсвий нужно подумать все, от горючего и пороха, до особенностей движения по дорогам Фото: Илья Московец © URA.RU С тем, что Путин проверяет готовность военных к зиме согласен и полковник в отставке, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец. «Мы безусловно держим в уме зимний фактор. Потому что война зимой это особенная война. От особенностей горючего, особенностей пороха, смазок различных и до особенностей полетов. Кроме того, зимние военные действия привязаны к дорогам. А это меняет план и обороны, и наступления», — пояснил Баранец. Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук уверен, что Путин на закрытом совещании поставил определенные задачи. «По подготовке войск к зиме — раз, по подготовке к оперативным действиям — два, и три — по подготовке поставок специализированной техники. Мы видели, что и технику он смотрел. У президента была инспекционная поездка с целью проверить, как выполняются его решения», — отметил Матвийчук. О возможной подготовке наступления в связи с зимой говорит и Баранец. «Впереди снега, холода. Есть мысль воспользоваться этим и нанести противнику удар. Но для этого надо, чтобы были созданы условия, которые гарантируют нам победу или хотя бы позитивное продвижение. Мы должны ввести в бой резервы. Мы их долго готовили, несколько месяцев. России необходимо ввести в бой резервы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Когда будут просчитаны все нюансы положения на поле боя, когда подойдут резервы, когда пополнение техники будет, тогда может быть дан приказ на переход в наступление. Кроме того, контрнаступление затормозилось, и возникла стратегически выгодная для российской армии пауза», — рассказал собеседник агентства. «Логика всей ситуации требует, чтобы наступали этой зимой мы. Потому что у противника сил на наступление не будет, он все убил в своем летнем контрнаступе», — подытожил военкор Коц, также добавив, что для наступления нужны резервные корпуса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин после визита в Астану сразу отправился в штаб ЮВО в связи с началом подготовки войск к зимнему сезону. Кроме того, верховный главнокомандующий проверил, как выполняются его решения, а также обсудил с руководством Минобороны подготовку к дальнейшим оперативным действиям и возможному наступлению, рассказали опрошенные URA.RU эксперты. По их словам, президент также инспектировал подготовку к поставкам военной спецтехники. Владимир Путин, возвращаясь после официального визита в Казахстан 9 ноября, сделал остановку в Ростове-на-Дону, в штабе Южного военного округа (ЮВО). Там президента встретили министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник генштаба Валерий Герасимов и другие представители высшего руководства Минобороны. Глава государства заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники. Ранее президент посещал штаб ВС РФ в Ростове месяц назад — 20 октября. Тогда президент также возвращался из поездки, Путин летел из Перми с форума «Россия — спортивная страна». Штаб Южного военного округа с начала спецоперации приобрел особую значимость для ВС РФ, так как является главным штабом СВО. Несмотря на то, что ЮВО является самым маленьким из четырех военных округов РФ, он располагается ближе всех к наиболее горячим точкам — Украине и Нагорному Карабаху. Его главная функции — сохранение безопасности на южных границах России. Штаб ЮВО также выполняет контроль на Черном море. Обстановка на линии фронта Визит президента РФ в штаб ЮВО прошел на фоне активных боевых действий российских войск сразу на нескольких фронтовых участках спецоперации. На всех актуальных направлениях инициатива остается за РФ, кроме херсонского участка. На херсонском направлении ВСУ проводят «атаки фосфором». Продолжается окружение Авдеевки. Там российские подразделения продвинулись около Северного. На луганском направлении в районе Дибровы идут встречные бои. ВС РФ наступают со стороны Орлянки в направлении Петропавловки. Причины визита Путина в штаб ЮВО Президент РФ Владимир Путин посетил штаб ЮВО в связи с началом подготовки войск к зимнему сезону. Кроме того, верховный главнокомандующий проинспектировал, как выполняются его решения, а также обсудил с командованием подготовку к дальнейшим оперативным действиям и возможному наступлению. Кроме того, визит связан и с поставками специализированной техники, говорят опрошенные URA.RU эксперты. По словам военного корреспондента РИА Новостей Андрея Коца, Путин поехал в штаб контролировать, как исполняются его поручения, в частности, подготовка к зиме. С тем, что Путин проверяет готовность военных к зиме согласен и полковник в отставке, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец. «Мы безусловно держим в уме зимний фактор. Потому что война зимой это особенная война. От особенностей горючего, особенностей пороха, смазок различных и до особенностей полетов. Кроме того, зимние военные действия привязаны к дорогам. А это меняет план и обороны, и наступления», — пояснил Баранец. Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук уверен, что Путин на закрытом совещании поставил определенные задачи. О возможной подготовке наступления в связи с зимой говорит и Баранец. «Впереди снега, холода. Есть мысль воспользоваться этим и нанести противнику удар. Но для этого надо, чтобы были созданы условия, которые гарантируют нам победу или хотя бы позитивное продвижение. Когда будут просчитаны все нюансы положения на поле боя, когда подойдут резервы, когда пополнение техники будет, тогда может быть дан приказ на переход в наступление. Кроме того, контрнаступление затормозилось, и возникла стратегически выгодная для российской армии пауза», — рассказал собеседник агентства. «Логика всей ситуации требует, чтобы наступали этой зимой мы. Потому что у противника сил на наступление не будет, он все убил в своем летнем контрнаступе», — подытожил военкор Коц, также добавив, что для наступления нужны резервные корпуса.