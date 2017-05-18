09:09 18 мая 2017 0

Гуманитариев в УрФУ становится все меньше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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И вот главное к этому часу:

«Нас лихорадит семь лет с момента объединения УПИ и УрГУ». В Уральском федеральном университете уничтожают гуманитарное образование. В вузе сливают десять гуманитарных департаментов (факультетов). Это неминуемо приведет к сокращению преподавательского состава и массовым протестам среди интеллигенции.

СМИ, обсуждая переговоры Трампа с Лавровым, сосредоточились на передаче тайны и игнорируют информацию об угрозе новых терактов. Между тем, президент США сообщил российскому министру, что взрывчатку на борт могут пронести в ноутбуке. Мы спросили у экспертов по безопасности, нужно ли запрещать брать ноутбуки и телефоны в самолет?

В Тюменской области дочь генерала полиции Мария Числова станет мировым судьей. Ее конкуренты внезапно сняли свои кандидатуры. Но возмутительно в этой истории даже не то, что у девушки крутой папа. Дело в том, что она ездит с госномерами, который не фиксируется фотокамерами. Сотрудники ГИБДД уже неоднократно задерживали Числову за это. В ответ на претензии девушка начинала учить гаишников законам.

Ямальские чиновники буквально загубили инновационный проект местного бизнесмена по производству пеленок и подгузников с антисептическим покрытием из ягеля. Предпринимателя назвали мошенником и выжили с рынка, чтобы отдать госконтракты фирме из Красноярска, которая уже много лет ведет поставки на Ямал.

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской ходит с рюкзаком по цене автомобиля. Аксессуар от Louis Vuitton возмутил россиян.

А пока на Урале душат гуманитариев и бизнесменов, самый длинный домашний кот в мире по кличке Омар покоряет соцсети. Котик весит 14 кг и по размерам больше собаки породы колли. Посмотрите сами, фоточка есть.