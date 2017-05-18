{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,74
Динамика за 2 недели
Евро 62,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 мая 2017
09:09  18 мая 2017 0

На Урале уничтожают гуманитариев, у сына Плющенко рюкзак по цене автомобиля, самый длинный кот в мире. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, ургу, уральский федеральный университет, проспект ленина50, урфу
Гуманитариев в УрФУ становится все меньшеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доброе утро! Сегодня четверг, 18 мая. По традиции рассказываем вам о самых главных событиях за последний 12 часов. Мы также может отправлять подборку наших новостей вам на почту. Для этого просто оставьте нам свой электронный адрес.

И вот главное к этому часу:

«Нас лихорадит семь лет с момента объединения УПИ и УрГУ». В Уральском федеральном университете уничтожают гуманитарное образование. В вузе сливают десять гуманитарных департаментов (факультетов). Это неминуемо приведет к сокращению преподавательского состава и массовым протестам среди интеллигенции.

СМИ, обсуждая переговоры Трампа с Лавровым, сосредоточились на передаче тайны и игнорируют информацию об угрозе новых терактов. Между тем, президент США сообщил российскому министру, что взрывчатку на борт могут пронести в ноутбуке. Мы спросили у экспертов по безопасности, нужно ли запрещать брать ноутбуки и телефоны в самолет?

В Тюменской области дочь генерала полиции Мария Числова станет мировым судьей. Ее конкуренты внезапно сняли свои кандидатуры. Но возмутительно в этой истории даже не то, что у девушки крутой папа. Дело в том, что она ездит с госномерами, который не фиксируется фотокамерами. Сотрудники ГИБДД уже неоднократно задерживали Числову за это. В ответ на претензии девушка начинала учить гаишников законам.

Ямальские чиновники буквально загубили инновационный проект местного бизнесмена по производству пеленок и подгузников с антисептическим покрытием из ягеля. Предпринимателя назвали мошенником и выжили с рынка, чтобы отдать госконтракты фирме из Красноярска, которая уже много лет ведет поставки на Ямал.

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской ходит с рюкзаком по цене автомобиля. Аксессуар от Louis Vuitton возмутил россиян.

А пока на Урале душат гуманитариев и бизнесменов, самый длинный домашний кот в мире по кличке Омар покоряет соцсети. Котик весит 14 кг и по размерам больше собаки породы колли. Посмотрите сами, фоточка есть.

URA.Ru
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров