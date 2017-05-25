{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,07
Динамика за 2 недели
Евро 63,01
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 мая 2017
20:08  25 мая 2017 0

«Кололись, но продолжали есть кактус». Захарова ответила анекдотом на решение Украины ввести визовый режим с Россией

Медиа-форум
Марии Захаровой приходится думать за УкраинуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Попытки Киева ввести визовый режим в Россией напомнили официальному представителю МИД Марии Захаровой шутку про кактус и ежиков, которые «кололись, но продолжали есть».

В ходе брифинга Мария Захарова заявила журналистам, обсуждение в Верховной раде, которое касается введения визового режима с Россией, напоминает ей историю про кактус, который «кололся, однако [ежики] продолжали его есть», пишет федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

«Всё, что принимается Радой, вредит не нам — вредит им», — отметила Мария Захарова. Как сообщила официального представителя МИД РФ, многие украинцы, не пылающие любовью к России, и те отчетливо понимают, что идея с визами абсолютна абсурдна.

Она подчеркнула, что в обязанности официального представителя МИД не входят размышления о судьбе Украины, но отчетливо понимает, что введение визового режима в первую очередь навредит именно ей, а не России.

Ранее, напоминает «Русская планета», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова ответить на введение визового режима.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров