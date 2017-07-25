{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 июля 2017
24 июля 2017
08:09  25 июля 2017 1

США рассекретили документы об убийстве Кеннеди

О выстрелах в Далласе в американского президента Джона Кеннеди рассказал агент КГБФОТО: Flickr

США рассекретили показания агента КГБ об убийстве Кеннеди. С дела сняли гриф секретности за истечением срока давности. Документы Национальный архив США разместил в Twitter.

Национальный архив США обнародовал больше трёх тысяч документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди в ноябре 1963 года. Публикация связана с истечением срока давности. В том числе в открытый доступ попали ранее абсолютно засекреченные 441 документ и 17 аудиофайлов интервью с бывшим агентом КГБ Юрием Носенко. Он сбежал в США в 1964 году, тогда же и дал показания о самом громком преступлении XX века. Носенко занимался делом Ли Харви Освальда, когда тот, задолго до выстрелов в Далласе, проживал в СССР, — пишет «Ридус».

Джон Кеннеди был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. На момент убийства Кеннеди было 46 лет, — напоминает «Национальная служба новостей».

По официальной версии, убийство совершил снайпер-одиночка, морской пехотинец в отставке, Ли Харви Освальд, трижды выстреливший из винтовки в открытый лимузин американского президента. Вместе с тем, больше половины населения Соединённых Штатов не верят, что Освальд убил Кеннеди или по меньшей мере действовал в одиночку, -сообщает RT.

В госархиве США также отметили, что закон от 1992 года гласит: «Каждая запись об убийстве должна быть публично раскрыта в полном объёме и быть доступна не позднее чем через 25 лет после даты вступления в силу настоящего акта». Несмотря на это, часть документов будет и далее находиться под грифом «секретно». Поэтому тайна убийства Кеннеди по сей день до конца не раскрыта.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров