США рассекретили документы об убийстве Кеннеди

08:09 25 июля 2017 1

О выстрелах в Далласе в американского президента Джона Кеннеди рассказал агент КГБ ФОТО: Flickr

США рассекретили показания агента КГБ об убийстве Кеннеди. С дела сняли гриф секретности за истечением срока давности. Документы Национальный архив США разместил в Twitter.

Национальный архив США обнародовал больше трёх тысяч документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди в ноябре 1963 года. Публикация связана с истечением срока давности. В том числе в открытый доступ попали ранее абсолютно засекреченные 441 документ и 17 аудиофайлов интервью с бывшим агентом КГБ Юрием Носенко. Он сбежал в США в 1964 году, тогда же и дал показания о самом громком преступлении XX века. Носенко занимался делом Ли Харви Освальда, когда тот, задолго до выстрелов в Далласе, проживал в СССР, — пишет «Ридус».

Джон Кеннеди был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. На момент убийства Кеннеди было 46 лет, — напоминает «Национальная служба новостей».

По официальной версии, убийство совершил снайпер-одиночка, морской пехотинец в отставке, Ли Харви Освальд, трижды выстреливший из винтовки в открытый лимузин американского президента. Вместе с тем, больше половины населения Соединённых Штатов не верят, что Освальд убил Кеннеди или по меньшей мере действовал в одиночку, -сообщает RT.

В госархиве США также отметили, что закон от 1992 года гласит: «Каждая запись об убийстве должна быть публично раскрыта в полном объёме и быть доступна не позднее чем через 25 лет после даты вступления в силу настоящего акта». Несмотря на это, часть документов будет и далее находиться под грифом «секретно». Поэтому тайна убийства Кеннеди по сей день до конца не раскрыта.