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21 октября 2017
Главные новости 
14:18  21 октября 2017 0

Губернаторы «матрешки» поздравляют Наталью Комарову с именинами. «Замечательно, что, несмотря на пост, вы остаетесь обаятельной женщиной»

Мероприятия посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности с подведением итогов конкурса «Черное золото Югры». Ханты-Мансийск, кадеты, комарова наталья хлопает
Губернатор Югры празднует день рожденияФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова 21 октября празднует день рождения. Нефтяной регион она возглавила в феврале 2010 года и продолжает управлять им уже семь лет. Именинница планирует отметить праздник традиционно, в кругу семьи. В субботу поздравления Комаровой передали соседи по тюменской «матрешке».

«Сердечно поздравляю вас с днем рождения! Ваш профессионализм, целеустремленность, ответственное отношение к делу позволяют вам эффективно решать задачи социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и улучшения жизни югорчан, а также способствуют укреплению сотрудничества между нашими регионами. Замечательно, что, находясь на таком ответственном посту, вы всегда остаетесь обаятельной женщиной, чуткой и отзывчивой. Желаю вам новых достижений и свершений на благо Югры и всей России! Счастья, здоровья, благополучия и всего самого доброго!» — передал поздравления глава Тюменской области Владимир Якушев.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин также лично поздравил коллегу. «Вами много сделано и делается для укрепления экономического и интеллектуального потенциала югорской земли, повышения качества жизни населения. Пусть и дальше на этом пути вам помогают сильный характер, опыт государственного деятеля, неравнодушие к проблемам людей, преданность интересам региона и Отечества», — высказал теплые слова лидер арктического региона.

Редакция «URA.RU» присоединяется к поздравлениям и желает Наталье Комаровой быть успешной во всех начинаниях — личных, профессиональных, государственных. С днем рождения!

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