Губернатор ХМАО Наталья Комарова 21 октября празднует день рождения. Нефтяной регион она возглавила в феврале 2010 года и продолжает управлять им уже семь лет. Именинница планирует отметить праздник традиционно, в кругу семьи. В субботу поздравления Комаровой передали соседи по тюменской «матрешке».
«Сердечно поздравляю вас с днем рождения! Ваш профессионализм, целеустремленность, ответственное отношение к делу позволяют вам эффективно решать задачи социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и улучшения жизни югорчан, а также способствуют укреплению сотрудничества между нашими регионами. Замечательно, что, находясь на таком ответственном посту, вы всегда остаетесь обаятельной женщиной, чуткой и отзывчивой. Желаю вам новых достижений и свершений на благо Югры и всей России! Счастья, здоровья, благополучия и всего самого доброго!» — передал поздравления глава Тюменской области Владимир Якушев.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин также лично поздравил коллегу. «Вами много сделано и делается для укрепления экономического и интеллектуального потенциала югорской земли, повышения качества жизни населения. Пусть и дальше на этом пути вам помогают сильный характер, опыт государственного деятеля, неравнодушие к проблемам людей, преданность интересам региона и Отечества», — высказал теплые слова лидер арктического региона.
Редакция «URA.RU» присоединяется к поздравлениям и желает Наталье Комаровой быть успешной во всех начинаниях — личных, профессиональных, государственных. С днем рождения!