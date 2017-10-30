Зуб нашли в необычном месте
В китайском городе Чанша провинции Хунань у 57-летней местной жительницы из носа удалили зуб.
На протяжении нескольких десятилетий женщина страдала от сильной боли в области носа, списывая ее на воспаление слизистой оболочки носа.
Когда пациентка обратилась к врачам, те обнаружили у нее странный предмет в носу, который оказался зубом, пишет «Лента.ру».
После этого кровотечения и боли у женщины прекратились. Также исчезло ощущение заложенности носа.
Зуб удалили во время сложной операции