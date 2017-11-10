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10 ноября 2017
09 ноября 2017
03:37  10 ноября 2017 0

Собчак объяснила свою поддержку антироссийских санкций

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Собчак поспешила уверить россиян в том, что ее просто неправильно понялиФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Возможный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак пояснила свою позицию о правильности антироссийских санкций. По словам телеведущей, ее высказывание вырвали из контекста, что переиначило его смысл.

Свое обращение журналистка опубликовала на личной странице в Instagram.

Новость о том, что Ксения Собчак в интервью американскому телеканалу CNN призналась в одобрении санкций против России всколыхнула общественность. Увидев бурную реакцию россиян на свои слова, телеведущая решила оправдаться. Пост с объяснениями Собчак появился вечером 9 ноября.

«Я благодарна коллегам за внимание к моей избирательной кампании в целом и к интервью CNN, которое я дала вчера поздно вечером, — написала телеведущая. — Я с пониманием отношусь к желанию вынести в заголовок самую яркую, пусть даже и переиначенную цитату, вырванную из контекста. Кто из нас так не делал? И все же, после того, как все поголовно сообщили о том, что Собчак поддерживает антироссийские санкции, я вынуждена попросить вас пересмотреть это интервью».

В том же посте телеведущая опубликовала видео-отрывок из интервью CNN с русскими субтитрами.

Телеведущая подчеркнула, что поддерживает санкции, однако они должны быть персональными.

«Я против коллективной ответственности. Любое наказание, любые санкции должны быть персональными. Я против коллективной вины», — написала Собчак.

Напомним, ранее Ксения Собчак подверглась жесткой критике со стороны россиян за поддержку антироссийских санкций. Одной из причин такого суждения телеведущая назвала ситуацию с Крымом. Позже «URA.RU» выдвинуло предположение, к чему Собчак приведут заявления, за которые другим дают сроки.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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