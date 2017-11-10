В России придумали новый механизм спасения детей от плохих родителей

07:50 10 ноября 2017 0

Данные о плохих родителях будут храниться в одном месте Фото: depositphotos.com © URA.RU

В России хотят создать реестр недобросовестных родителей и опекунов. Соответствующий пакет поправок в законодательство разработало министерство образования РФ. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Реестром недобросовестных родителей и опекунов министерство предлагает дополнить госбанк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сообщает «Ридус». В пояснительной записке к документу говорится, что в России сложилась практика, когда граждане берут на воспитание детей, хотя их лишили этого права. В министерстве считают, что причина тому — отсутствие координации при обмене информацией.

Авторы поправок предлагают, что суды, лишив кого-то родительских прав или изъяв ребенка из-под опеки, будут направлять данные об этом в органы опеки и попечительства, пишет РБК.