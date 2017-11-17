09:17 17 ноября 2017 0

В Россию вино планируют поставлять только в отели и рестораны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Винодельня Fattoria della Aiola, которая была упомянута Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) в фильме-расследовании про Дмитрия Медведева, отправила первую партию вина в Россию. Владелец винодельни Илья Елисеев уверяет, что информация ФБК стала отличной рекламой его продукции в России.

Fattoria della Aiola отправила в России только пробную партию — около 500 бутылок, но ее уже фактически всю раскупили. Как рассказала член совета директоров винодельни Наталия Мейлунас газете «Ведомости», продажами вина в России займется компания Winestria. Приобрести их можно будет в винотеке дистрибьютора. При этом бутылка Bianco dell’Aiola обойдется покупателю в 1360 рублей, Logaiolo — 1800 рублей и Chianti Classico Aiola за 1720 рублей. Она подчеркнула, что винодельня заинтересована в поставках в отели, рестораны, кафе, винотеки, винные бутики. «Наша продукция не для массовых торговых сетей», — сказала Мейлунас.

Ранее ФБК рассказал в фильме, что винодельню Fattoria della Aiola в Тоскане пять лет назад приобрел однокурсник Дмитрия Медведева, член совета директоров Газпромбанка Илья Елисеев. После выхода фильма Елисеев заявил СМИ, что такая реклама винодельни пошла ему «на руку». «Я теперь всерьез задумываюсь над экспортом нашего кьянти в Россию, а ведь всего пару лет назад и мечтать об этом не мог», рассказал «Коммерсанту» владелец винодельческого производства.