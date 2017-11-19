Исследователь из США опубликовал новое доказательство того, что американские астронавты в 1969 году не высаживались на Луну. В видеоролике он демонстрирует фото из архива NASA: в стекле гермошлема одного из астронавтов, находящегося на поверхности спутника Земли отражается человек без скафандра.
«Это отражение одного из козырьков космонавта, и я думаю, что это выглядит немного странно», — заявил американский исследователь. Правда, качество сделанного в 1969 году на пленочный аппарат снимка такое, что наблюдателям остается лишь принять это заявление на веру, пишет агентство Nation news.
Между тем, как сообщает RT, на Земле проходит отработка уже современной «лунной миссии». В экипаж эксперимента SIRIUS-17 вошли шесть представителей России и Европейского космического агенства, которым в течение 17 суток предстоит проверить технические и психологические аспекты будущего полета.
Видео: Streetcap1