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19 ноября 2017
16:17  19 ноября 2017 0

Пьяный уголовник открыл стрельбу в ночном клубе. Есть жертвы. ВИДЕО

Стрелок с Кузбасса ранее привлекался к уголовной ответственностиФОТО: americanshootingjournal.com

В ночном клубе города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области разъяренный посетитель открыл стрельбу по охране, в результате которой погиб один человек. Видео расстрела опубликовал telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как мужчина врывается в заведение с ружьем, после чего сотрудники клуба в панике пытаются спрятаться от выстрелов. Недолго думая, мужчина стреляет в спину одному из них. Жертвой стрелка оказался 25-летний охранник. Еще один человек получил получил ранение и был госпитализирован.

Убийцей оказался 31-летний ранее судимый житель Кемерово. Выяснилось, что пьяного мужчину вместе с друзьями незадолго до инцидента выгнали из клуба из-за конфликта, который они устроили с другими посетителями.

«Охранники попросили молодых людей покинуть заведение. Они уехали, однако через некоторое время двое парней вернулись, зашли в клуб и произвели несколько выстрелов. Подозреваемые задержаны сотрудниками полиции с привлечением бойцов Росгвардии», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.


Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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