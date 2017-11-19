В ночном клубе города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области разъяренный посетитель открыл стрельбу по охране, в результате которой погиб один человек. Видео расстрела опубликовал telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как мужчина врывается в заведение с ружьем, после чего сотрудники клуба в панике пытаются спрятаться от выстрелов. Недолго думая, мужчина стреляет в спину одному из них. Жертвой стрелка оказался 25-летний охранник. Еще один человек получил получил ранение и был госпитализирован.
Убийцей оказался 31-летний ранее судимый житель Кемерово. Выяснилось, что пьяного мужчину вместе с друзьями незадолго до инцидента выгнали из клуба из-за конфликта, который они устроили с другими посетителями.
«Охранники попросили молодых людей покинуть заведение. Они уехали, однако через некоторое время двое парней вернулись, зашли в клуб и произвели несколько выстрелов. Подозреваемые задержаны сотрудниками полиции с привлечением бойцов Росгвардии», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.