YouTube заблокировал самый популярный в России детский канал

Администрация YouTube заблокировала второй в мире по просмотрам русскоязычный канал Vlad Crazy Show. При попытке зайти на ресурс на экране теперь появляется надпись о «нарушении принципов сообщества».
Канал публиковал скетчи о любви современных детей к фастфуду. На него было подписано почти 10 миллионов пользователей видеохостинга. Несмотря на популярность проекта, многие критиковали шоу за популяризацию вредного питания. Однако это не могло стать поводом для удаления Vlad Crazy Show, отмечает телеканал 360.
Ранее сообщалось, что ИТАР-ТАСС в ближайшее время создаст youtube-канал общественно-политической направленности, ориентированный на детей. Эта идея возникла вскоре после митингов 26 марта, на которых было много молодежи.