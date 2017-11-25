Собянин считает, что 15 млн россиян являются «лишними»

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в небольших городах и селах живут «лишние» 15 млн человек, которые не трудоустроены. В связи с этим столичный градоначальник призывает не бросаться на спасение небольших населенных пунктов, а развивать агломерации вокруг крупных городов, передает с Общероссийского гражданского форума корреспондент «URA.RU».
«В сельской местности проживают лишние 15 млн человек. Людям там нечего делать, нет высокопроизводительного качественного труда, сплошные чиновники», — заявил Собянин. Он отметил, что урбанизация продолжается по всему миру. В качестве примера столичный градоначальник привел пример Москвы. Так, москвичи на лето уезжают отдыхать в близлежащие населенные пункты, а их жители приезжают на работу в столицу.
Собянин отметил, что Москва — это «не черная дыра, которая высасывает таланты со всей страны, а драйвер экономики». Градоначальник убежден. что развитие агломерации ведет к здоровой конкуренции, а также укрепляет обороноспособность страны.
Заявление Собянина прозвучало в рамках дискуссии с экс-министром финансов и главой Комитета гражданских инициатив Алексеем Кудриным под названием «Будущее экономики страны: роль агломераций». «URA.RU» ведет онлайн-трансляцию этой дискуссии.