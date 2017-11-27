05:58 27 ноября 2017 0

Дональд Трамп допустил, что за 10 месяцев сделал больше, чем его предшественники Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, несмотря на расследование якобы имевшего место быть вмешательства России в выборы 2016 года, сейчас американская экономика переживает бум. Об этом он сообщил в своем Twitter, раскритиковав при этом действия демократов.

«С первого дня, как я вступил в должность, всё, что вы слышите, это лживые оправдания демократов своего поражения на выборах: Россия, Россия, Россия. Несмотря на это, при мне наблюдается экономический бум, и я, возможно, сделал больше, чем любой другой президент за 10 месяцев», — приводит RT заявление Трампа.

Ранее, напомним, американский лидер также раскритиковал действия своего оппонента на выборах президента США Хиллари Клинтон, назвав ее «величайшим лузером всех времен».