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24 октября 2017
Главные новости Москвы
17:24  24 октября 2017 0

Киев потребовал от России выдать «заказчика» убийства Вороненкова

Вороненков Денис, вороненков денис
Экс-депутат был убит в КиевеФото: Личная страница Вороненкова Дениса в Facebook
новость из сюжета:
Скандал с депутатом Вороненковым
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Украинская Генпрокуратура требует от Москвы экстрадировать экс-супруга Марии Максаковой Владимира Тюрина. По мнению следствия, мужчина имеет отношение к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Запрос от Киева поступил в Россию еще 9 октября, но пока остается без ответа, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Тюрин является заказчиком убийства Вороненкова, сообщает «Телеканал 360». Сам бывший муж Максаковой назвал обвинения украинских следователей «грязными интригами».

Как передает «Национальная служба новостей», Владимир Тюрин также известен в России как криминальный авторитет по прозвищу Тюрик.

Олег Теплоухов
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