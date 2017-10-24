Киев потребовал от России выдать «заказчика» убийства Вороненкова

17:24 24 октября 2017 0

Экс-депутат был убит в Киеве Фото: Личная страница Вороненкова Дениса в Facebook

Украинская Генпрокуратура требует от Москвы экстрадировать экс-супруга Марии Максаковой Владимира Тюрина. По мнению следствия, мужчина имеет отношение к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Запрос от Киева поступил в Россию еще 9 октября, но пока остается без ответа, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Тюрин является заказчиком убийства Вороненкова, сообщает «Телеканал 360». Сам бывший муж Максаковой назвал обвинения украинских следователей «грязными интригами».

Как передает «Национальная служба новостей», Владимир Тюрин также известен в России как криминальный авторитет по прозвищу Тюрик.