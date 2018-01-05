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05 января 2018
Главные новости Москвы
05:52  05 января 2018 1

Латвия официально уравняла статус всех участников Второй мировой войны

Зрители Парада Победы. Москва, 9мая, ветеран
Закон распространяется лишь на тех ветеранов, кто легально жил в Латвии до 1940 годаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Закон, уравнивающий статус ветеранов, принимавших участие в Великой Отечественной войне как на стороне СССР, так и на стороне Германии, подписал президент Латвии Раймонд Вейонис. Согласно документа, ранее одобренного парламентом, граждане страны, принимавшие участие в военных действиях в период Второй мировой войны имеют равный статус, вне зависимости от того, на чьей стороне они воевали.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Latvijas vestnesis, закон не распространяется на тех, кто состоял в Национал-социалистической рабочей партии Германии и ее структурах или служил в тайной полиции (гестапо) или иных службах безопасности Рейха. Аналогично Латвия отказалась признавать ветеранами войны тех граждан, кто служил в советских органах госбезопасности в годы Великой отечественной войны. Кроме того, ветеранами не будут признаны те, кто ранее был осужден за преступления против человечества.

Закон касается лишь тех граждан, кто легально проживал в стране до ее присоединения к СССР в 1940 году. Соответственно те ветераны, кто обосновался в стране в период 1945-91, ветеранами не признаются.

Латвия еще раз заявила, что не участвовала во Второй мировой войне как самостоятельное, была оккупирована попеременно сначала СССР, потом Германией, а затем — снова СССР, поэтому слагает с себя любую ответственность за действия любых оккупационных властей.

Евгений Александров
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