Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказалао странном звонке. С украинского номера дипломату позвонила женщина и представилась сотрудницей издания из США — BuzzFeed. Пранкер пытался через Захарову связаться с другим российским дипломатом — Михаилом Кулигиным.

Захарова при этом напомнила, что, по мнению американского СМИ, Кулигин «чуть ли не лично Трампа избирал», приводит ее слова «Федеральное агентство новостей». «Перезваниваю. Меня ждёт ещё один сюрприз. Трубку мобильного номера WhatsApp, на аватарке которого изображена девушка, берёт… мужчина… Вдруг снова появляется девушка. И я задаю вопрос, почему из BuzzFeed мне звонят с Украины. Получаю ответ, что мне звонят из Нью-Йорка, но с украинского телефона», — сообщила она на своей странице в Facebook.

Самым смешным, по мнению Захаровой, был «официальный запрос» по Кулигину. «Hello. We are writing to you from BuzzFeed News (Привет. Мы пишем вам из BuzzFeed News). Одним словом, контора пишет. И уже даже не скрывает, какая именно», — подчеркнула Захарова.