{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 января 2018
12:36  21 января 2018 1

Россияне смогут существенно сэкономить на уплате налогов за квартиру

Квартиры-ячейки в Доме Гинзбурга. Екатеринбург, конструктивизм, макет, квартиры ячейки, ячейка эф
Кадастровую стоимость жилья можно будет легко оспоритьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Россияне смогут оспорить кадастровую стоимость квартиры и тем самым значительно сэкономить на налогах за недвижимость. Законопроект, предусматривающий упрощение процедуры по оспариванию стоимости недвижимого имущества, в ближайшее время рассмотрит Госдума.

В июле прошлого года Конституционный суд РФ постановил, что по делам об оспаривании кадастровой оценки все расходы должна нести проигравшая сторона. Соответствующий законопроект направило на рассмотрение парламентариям правительство, пишет газета argumenti.ru. Эксперты предполагают, что в случае принятия закона, число обращений в суды резко вырастет. На какую именно цифру могут снизить налог, зависит от конкретной ситуации, но в некоторых случаях речь может идти о нескольких тысячах рублей в год.

В рамках налоговой реформы, как напоминает издание, изменился порядок расчета налога на недвижимость. Теперь он зависит напрямую от кадастровой стоимости помещения. В этом случае, помимо метража квартиры, также учитываются месторасположение и престижность дома. Узнать о кадастровой стоимости недвижимого имущества владельцы могут, обратившись в территориальный орган Росреестра с просьбой предоставить выписку из ЕГРН.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров