Россияне смогут существенно сэкономить на уплате налогов за квартиру

Россияне смогут оспорить кадастровую стоимость квартиры и тем самым значительно сэкономить на налогах за недвижимость. Законопроект, предусматривающий упрощение процедуры по оспариванию стоимости недвижимого имущества, в ближайшее время рассмотрит Госдума.
В июле прошлого года Конституционный суд РФ постановил, что по делам об оспаривании кадастровой оценки все расходы должна нести проигравшая сторона. Соответствующий законопроект направило на рассмотрение парламентариям правительство, пишет газета argumenti.ru. Эксперты предполагают, что в случае принятия закона, число обращений в суды резко вырастет. На какую именно цифру могут снизить налог, зависит от конкретной ситуации, но в некоторых случаях речь может идти о нескольких тысячах рублей в год.
В рамках налоговой реформы, как напоминает издание, изменился порядок расчета налога на недвижимость. Теперь он зависит напрямую от кадастровой стоимости помещения. В этом случае, помимо метража квартиры, также учитываются месторасположение и престижность дома. Узнать о кадастровой стоимости недвижимого имущества владельцы могут, обратившись в территориальный орган Росреестра с просьбой предоставить выписку из ЕГРН.